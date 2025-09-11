Неадекватный мужчина напал на детей в Новосибирской области

Агрессор требовал, чтобы мальчики ушли со двора

11 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

В Кольцово мужчина напал на детей во дворе жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам матери пострадавшего, ее сын гулял с племянником вечером на Никольском проспекте, 16. Неизвестный мужчина набросился на ребят и потребовал покинуть двор. По словам мальчика, агрессор дважды ударил его ногой и оскорбил нецензурной бранью.

На видео, снятом очевидцами, зафиксированы последствия конфликта. Местные жители утверждают, что знают, где проживает нападавший. Запись уже передали в полицию для разбирательства.

Ранее сообщалось, что вечером 7 сентября в Барнауле на детской площадке трое несовершеннолетних управляли автомобилем Nissan X-Trail.