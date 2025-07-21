Медики по-прежнему не могут дать точных прогнозов по выходу режиссера из комы

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме уже более полугода. Медики все еще оценивают его состояние как стабильно тяжелое. К клинической смерти артиста привел сердечный приступ, который случился у него в конце 2024 года. С тех пор он находится без сознания, а врачи по-прежнему борются за его жизнь.

Жена Кеосаяна, главный редактор RT, Маргарита Симоньян рассказала о состоянии режиссера в своем Telegram-канале. Она ответила одной из подписчиц, которая спросила, есть ли улучшения. При этом она отметила: "Если боитесь сглазить, не отвечайте".

"Я не боюсь сглаза. Просто нечего сказать", – написала Симоньян.

Ранее журналистка сообщала, что пробуждение ее мужа зависит не от врачей. В своих соцсетях она также писала, сейчас медики могут только обеспечить уход.

"Когда Тигран проснется – зависит не от медицины, а от Господа", – так ответила Симоньян на вопрос подписчика, который уточнил, чем можно помочь Тиграну Кеосаяну.

До этого, в телепередаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1", Симоньян рассказывала, что в состоянии Кеосаяна после 30 января фиксировали положительную динамику. Как заявляла главред RT, он реагировал на ее голос, моргая и протягивая руки:

"Он не говорит, но он отвечает. Ему говорю: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдем домой". Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает", – говорила журналистка.

При этом она подчеркивала, что врачи по состоянию здоровья Кеосаяна не дают конкретных прогнозов.

О том, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. Тогда же его жена заявляла, что у режиссера "давно было больное сердце". Также известно, что ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах.