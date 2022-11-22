«Дом.РФ» готовит к продаже в Барнауле памятник истории, где располагается наркодиспансер

В Барнауле в начале 2023 года планируют продать старинное здание на ул. Льва Толстого, 23. Объект построили более ста лет назад, и он находится в реестре памятников истории. Сейчас в нём располагается Алтайский краевой наркологический диспансер, однако «Дом.РФ» предлагает открыть в здании автосервис или склад.

На оценке

Строение на ул. Льва Толстого, 23 — это жилой дом купцов Флягиных. С 1870 года Дмитрий Флягин жил в Барнауле и владел папиросной фабрикой. Точная дата строительства дома не установлена, но известно, что это конец XIX или начала XX века.

В 1907 году в здании размещалась гостиница «Центральная», в 1914 году — гостиница «Модерн». Сейчас в нём находится наркодиспансер.

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По информации «Дом.РФ», общая площадь здания составляет 529,4 квадратных метров. Сейчас корпорация проводит оценку лота, чтобы определить его начальную стоимость на торгах. Аукцион запланирован на первый квартал 2023 года.

«Непосредственное окружение представлено объектами коммерческого назначения. Хорошая транспортная доступность — близость одной из главных улиц города и остановки общественного транспорта. Наличие открытой площадки перед зданием позволяет рассматривать организацию автосервиса, склада, пункта выдачи товаров, торгово-сервисных точек», — сказано в описании к лоту.

Земельные неудачи

«Дом.РФ» ищет покупателей на земли в алтайской столице уже несколько лет. Однако пока большинство аукционов, которые проводит корпорация, проваливаются. Лишь в октябре 2022 года корпорации удалось продать на торгах участок 5,4 га, расположенный недалеко от городского аэропорта. За 36,2 млн рублей землю приобрёл барнаульский предприниматель Андрей Кутулуцкий.

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Сейчас «Дом.РФ» продаёт рядом ещё два участка — за 44,9 и 16,1 млн рублей. Эти площадки выставляют на торги уже несколько лет. Эксперты рынка считают, что лоты не подходят под требования рынка.

Так, земли на Павловском тракте под строительство коммерческих объектов слишком большие: у местных предпринимателей не хватит ресурсов на их освоение. Решить проблему могло бы дробление территории на более мелкие площадки, по несколько соток. Но пока «Дом.РФ» на этот шаг не решается и уже готовит к продаже ещё более крупные земли.

За селом Власиха с 2020 года корпорация планирует продать 413 га под коттеджный поселок, а 916 га на окраине города (практически от Павловского тракте до пр. Космонавтов) под комплексное строительство (возведение многоэтажных домов и социальных объектов). Пока даты аукционов с этими лотами не определены.