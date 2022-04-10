Эксклюзивный коттедж за 25 млн рублей продают в Барнауле

Эксклюзивный коттедж в тихом месте Барнаула продают за 25 млн рублей. Согласно объявлению на портале Avito, общая площадь особняка составляет 320 квадратных метров.

По словам собственника, в доме недавно сделали дизайнерский ремонт с использованием современных строительных материалов. В коттедже установлены панорамные пластиковые окна, которые кашированы под дерево.

Всего у особняка три этажа. На первом находятся две закрытые веранды, гардеробная, зал с гостиной и спальня. На втором этаже — три спальни с мебелью. Дополнительная гостевая комната располагается на третьем этаже. Кроме того, в доме есть цоколь, там можно найти сауну с джакузи, спортивный зал с зеркалом во всю стену и хозяйственную комнату для стирки и сушки белья.

Также в объявлении указано что на территории находится гараж на два автомобиля, а сама территория облагорожена.