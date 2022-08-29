Магазин на месте частного сектора построят в барнаульском селе Власиха

Проект магазина на ул. Мамонтова, 108 / Фото: «АрхСтройСибПроект»

В барнаульском селе Власиха планируют возвести магазин. Его построят на месте частных домов. Проект объекта презентовали на градостроительном совете 25 августа. Авторы отметили, что здание гармонично впишется в окружающую застройку, однако, по мнению комиссии, фасады проекта уступают соседним коммерческим объектам, поэтому эскизы отправили на доработку.

Каким будет здание?

Магазин смешанных товаров (именно так указано в проекте) возведут на ул. Мамонтова, 108. Сейчас на площадке, где развернётся строительство, находятся частные дома. С южной стороны участка расположены уже действующие магазины («Мария-Ра» и «Магнит»), с северной и восточной — технические и жилые постройки.

«Общая площадь проектируемого здания составляет 1310 квадратных метров. Объект планируют разместить в глубине участка: так появится возможность сделать парковку на 22 машино-места», — отметил представитель мастерской «АрхСтройСибПроект», которая и разработала проект.

Каркас здания будет металлическим, облицованным сэндвич-панелями. Фасады — в сдержанных серых оттенках с зелёным акцентным цветом.

Без санузлов и козырьков

Во время обсуждения эскизов члены градсовета обратили внимание, что у здания запроектированы шесть входов, над которыми нет навесов. Архитектор, защищавший проект, отметил, что в будущем можно предусмотреть стеклянные козырьки, но необходимости в них нет:

«Тут не предполагается большого скопления народа, это всё-таки магазин».

Ещё одно замечание касалось планировки здания. По мнению некоторых экспертов, вместо шести входов в здание нужно предусмотреть один. Раскритиковали члены комиссии и отсутствие санузлов в четырёх из шести помещений. Архитектор объяснил, что будущие арендаторы, если сочтут необходимым, сами предусмотрят туалеты.

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В результате комиссия сочла, что проект нуждается в доработке.

«Настаиваю, чтобы [в здании] были тамбуры и туалеты. Более того, там должны быть раздевалки, комнаты отдыха — там же люди будут работать. Третье [замечание] — фасады. Они явно проигрывают уже существующему „Магниту“. Архитектор должен ещё поработать», — резюмировал исполнительный директор СРО «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» Сергей Шадрин.