Продаётся Барнаульский Арбат. За какую цену и какие здания можно купить в туркластере алтайской столицы

За 99 млн рублей можно купить сегодня на Avito cамый дорогой лот декабря-2022 на Барбате (так в народе сокращённо называют Барнаульский Арбат — пешеходную часть улицы Мало-Тобольской в районе Старого базара). Это комплекс из двух зданий — № 32 и 34 — общей площадью 1723 квадратных метра, объединённых одним названием «Лалетин».

В первом, относительно новом, располагается гостиница, о которой продавец пишет: «Один из немногих комплексов, который в период пандемии не понёс убытков — гостиница была максимально заполнена медицинским персоналом». Во втором, построенном в 1907 году владельцем кожзавода мещанином Дмитрием Лалетиным, находятся различные магазины, включая открытый недавно отдел сети «Армия России».

На Avito объявления о продаже здания «Лалетин» размещены уже не первый год, например, ещё в феврале 2021 года за них просили 86 млн.

Фото: avito.ru

За 23,45 млн рублей выставлен на продажу ещё один памятник, построенный в 1983 году аптекарский магазин, — двухэтажное здание с двором, в которое ведёт арка. Этот комплекс расположен не на самом пешеходном Барбате, а на соседней с ним туркластерной улице Толстого, 28. Его тоже продают давно и пока не нашли покупателя.

Фото: avito.ru

С лета никак не могут продать там же в туркластере дом купца Морозова на проспекте Социалистическом, 14 (или ул. Толстого, 38). Напомним, тут до августа 2022 года располагался банк, но он из этого памятника архитектуры 1873 года постройки съехал, а помещение так никто и не приобрёл.

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Ранее за одно это здание предлагали заплатить 12,987 млн рублей. Но теперь конфигурации и цена лота поменялись. В декабря барнаульский особняк продавцы объединили с двумя нежилыми помещениями в Благовещенке (Благовещенский район) и Хайрюзовке (Троицкий район) и теперь этот комплект оценивается в 13,857 млн рублей.

Также недалеко от Барбата, на противоположной стороне проспекта Ленина (дом № 2) долгое время продаётся памятник архитектуры площадью 300 кв. метров. Его цена — 37 млн рублей. А по соседству с ним выставлен новодел — здание «Пассажа» за 250 млн рублей.

Почему в Старом городе так долго продаются здания?

«Уже несколько лет объекты по Ленинскому проспекту — Старый базар, торговые и офисные центры — не востребованы. Причин несколько. Город смещается в сторону Индустриального района: в центре и жилья нового мало, все стремятся в новые районы. Это раньше недвижимость на Ленинском проспекте была суперпопулярна. Есть в продаже здания, которые ещё не старые, но уже требуют ремонта. А многие объекты, построенные относительно недавно, уже морально, архитектурно устарели», — рассказывал в ноябре amic.ru руководитель агентства недвижимости «Ключ Риэлт» Константин Никитеев.