Неизбежно. Алтайские адвокаты, юристы и депутаты обсудили грядущую профреформу

Масштабные изменения на рынке юридических услуг коснутся миллионов россиян

15 сентября 2025, 08:15, ИА Амител

Правовые дебаты "Профессионализация судебного представительства" в Барнауле / Фото: Мария Риб

До конца года Госдума рассмотрит масштабную реформу юридического рынка, которая изменит жизнь десятков тысяч юристов и миллионов россиян. Ее окрестили "адвокатской монополией": с 1 января 2028 года вести дела в судах смогут только адвокаты, имеющие соответствующий статус, сдавшие квалифицированный экзамен и состоящие в профессиональных сообществах. Главная цель реформы – повысить качество юридических услуг, защитить граждан от недобросовестных юристов, минимизировать ошибки. Однако нововведение "встречают" неоднозначно: одни говорят о необходимости повышения статуса профессии, другие – о том, что в стране произойдет адвокатский "коллапс", когда специалисты физически не смогут обрабатывать все обращения.

9 сентября в Барнауле состоялась экспертная дискуссия, посвященная будущей реформе. Мероприятие прошло на площадке уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Антона Васильева, а участие в нем приняли представители регионального Управления юстиции, адвокатского сообщества, частнопрактикующие юристы, студенты юридических вузов. Amic.ru поговорил с модератором мероприятия, адвокатом Адвокатской палаты Алтайского края Анной Коренной и узнал, почему прошедшая встреча важна для профессионального сообщества и каковы ее итоги.

Грядущие изменения

Законопроект об "адвокатской монополии" (или "профессионализации судебного представительства") 11 июля 2025 года внесен на рассмотрение в Госдуму и уже прошел общественные обсуждения. Нововведение меняет Гражданский процессуальный и Арбитражный процессуальный кодексы, Кодекс административного судопроизводства.

Согласно предложению, судебными представителями граждан в гражданских и арбитражных судебных процессах могут быть только адвокаты. Исключения сделают для законных представителей (родителей, опекунов), руководителей организаций и сотрудников, защищающих интересы своего работодателя. Ранее (да и сейчас тоже, ведь пока нововведение не заработало) интересы людей могли защищать адвокаты, юристы с дипломом или ученой степенью по юриспруденции, законные представители.

Плюсы и минусы

Дискуссия о грядущих изменениях оказалась бурной, делятся ее участники. На встрече обсуждали и возможные последствия реформы, и сложности, с которыми столкнутся все игроки рынка юридических услуг. Так, многих волновал вопрос "переквалификации": получить статус адвоката в России непросто. Сначала кандидаты должны сдать квалификационный экзамен, в котором представлены все отрасли права. По мнению экспертов, это самый сложный экзамен из всех, которые когда-либо сдают юристы.

«Частнопрактикующие юристы говорят: "Зачем сдавать уголовное право, если я работаю по цивилистике (включает гражданское, семейное, трудовое право, международное частное право. – Прим. ред.)? Зачем меня еще раз тестировать?" – комментирует Анна Коренная.

После успешной сдачи квалификационного экзамена адвокат должен заплатить единовременно фиксированную сумму, которая называется "взнос первого года". Только после этого адвокат приносит присягу и получает соответствующий статус.

Единовременный взнос варьируется по субъектам РФ. Максимальная сумма – в Республике Алтай: 800 тыс. рублей. В Алтайском крае – 500 тыс. рублей. Это также один из крупнейших платежей по стране. Существуют и ежемесячные отчисления. То есть далеко не каждый юрист сможет потянуть подобные расходы и повысить свой статус. Отсюда – острая нехватка адвокатов.

«Минюст и адвокатское сообщество говорят, что адвокатскую деятельность в стране контролируют. Есть кодекс адвокатской этики, который мы обязаны соблюдать, есть прочие этические правила, в каждом регионе есть дисциплинарная квалификационная комиссия. Мы гарантируем качество юридических услуг, а нарушения грозят вплоть до лишения статуса», – говорит Анна Коренная.

Она отмечает, что законопроект предусматривает достаточно гибкие правила "перехода" частнопрактикующих юристов в профессиональную адвокатуру:

определение единого размера "взноса первого года" (такое право предоставляется Федеральной палате адвокатов");

увеличивается время принятия присяги;

устанавливаются правила аудио-и видеопротоколирования вступительного экзамена.

По мнению эксперта, это может обеспечить вполне комфортное получение статуса адвоката для претендентов.

«Не стоит забывать о том, что предлагаемые изменения будут способствовать профессионализации сферы юридических услуг, повышению качества представления интересов в судах и, как следствие, качества самого судебного разбирательства, а также усилению гарантий реализации конституционных прав на получение квалифицированной юридической помощи и судебную защиту нарушенных прав», – отмечает Анна Коренная.

Адвокат Константин Васильков также обратил внимание, что адвокат при оказании юридической помощи имеет большее количество возможностей, чем частнопрактикующий юрист. Так, например, возможность направлять адвокатские запросы, обязательные для исполнения государственными и частными лицами, что, безусловно, обеспечивает качество такой помощи.

Еще один вопрос, который обсуждали на дискуссии, – качество образования и грядущие изменения в системе работы вузов. Так, с 2026 года, с высокой вероятностью, начнут утверждать предельное количество мест на платной основе по специальностям "юриспруденция", "экономика" и "менеджмент" и для каждого вуза. Таким способом хотят перенаправить абитуриентов на технические и инженерные факультеты, где ощущается острый дефицит кадров. То есть, считают участники встречи, неизбежен дефицит квалифицированных кадров, которые затем могут "вырасти" до адвокатов.

"В связке"

Однако участники дискуссии все-таки согласились: рынку юруслуг нужна профессионализация. Она позволит повысить и престиж профессии, и качество предоставляемых услуг.

«Люди обращаются к юристам (если мы говорим о физических лицах, а не о юридических) крайне редко. Это может быть один, два, три раза за всю жизнь. И зачастую они не получают ту помощь, которая нужна. Просто потому, что услуги могут оказывать вчерашние студенты. Но семейные, наследственные, личные дела – это истории не про деньги. Поэтому нужно внимательно смотреть, как все эти нововведения будут реализованы. Да, наверное, к законопроекту пока есть вопросы, однако принципиальное решение о профессиональном объединении юристов на базе адвокатуры является разумным и обоснованным», – отмечает Анна Коренная.

Присутствовавшая на встрече депутат АКЗС Ксения Белоусова в своем телеграм-канале отметила некоторые результаты мероприятия. Она указала, что "все сошлись на том, что профессионализацию судебного представительства нельзя начинать "с потолка".

«Прежде всего, нужно повышать качество юридического образования, в том числе ужесточить порог вступительных экзаменов в вузы – даже для коммерческих студентов. Без этого сам законопроект рискует остаться половинчатой мерой», – отметила Ксения Белоусова.

Также, по ее словам, присутствующие отметили, что проект нуждается в доработке. Так, следует увеличить переходный период и предусмотреть возможность получения статуса адвоката для опытных юристов с солидным стажем (например, десять лет работы).

«Для меня очевидно: реформа нужна, но только в связке с изменением системы образования, разумным переходным периодом и уважением к уже сформировавшейся практике у опытных специалистов», – отметила Ксения Белоусова.

Итогом встречи стало то, что участники сформируют свои предложения организаторам, они подготовят пояснительную записку и направят ее уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, чтобы она внесла предложения алтайского профсообщества на рассмотрение в Госдуму в рамках общественных обсуждений.