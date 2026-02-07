НОВОСТИПроисшествия

Неизвестный с ножом напал на общежитие медколледжа в Уфе

Несколько пострадавших в тяжелом состоянии

07 февраля 2026, 19:52, ИА Амител

Маньяк, нож маньяка / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Маньяк, нож маньяка / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Два человека совершили нападение на общежитие медицинского университета в городе Уфа.

По информации источника "Базы", в нападении участвовало несколько мужчин. Очевидцы заявляют, что после задержания вооруженного ножом, его сообщник захватил в заложники одного из учащихся.

На месте происшествия сейчас находятся сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Среди пострадавших один подросток.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что уже задержан мужчина, который ранил четырех студентов и одного полицейского.

Обновлено: Информация о двух нападавших не подтвердилась. Действовал один человек — 15-летний подросток.

Олег

22:04:30 07-02-2026

Опять Уфа!
3 февраля, ученик гимназии № 16 в Уфе пришел на занятия с оружием — его он применил против своего же учителя, с которым решил свести счеты. Школьник успел выстрелить, но, к счастью, преподаватель серьезных ранений не получил.

Олег

22:05:54 07-02-2026

Уфа и Красноярск - системно склоняют подростков к террору

Элен без ребят

22:38:00 07-02-2026

Олег (22:05:54 07-02-2026) Уфа и Красноярск - системно склоняют подростков к террору... увы, не только там идёт большая работа с неокрепшими умами.

Гость

19:52:00 08-02-2026

Элен без ребят (22:38:00 07-02-2026) увы, не только там идёт большая работа с неокрепшими умами. ... Не придумывай. Нигде ничего не идет. Это у вас просто жуткая паранойя.

Гость

07:28:38 08-02-2026

Буряты с коней попадали ?

Вася

09:02:09 08-02-2026

Гость (07:28:38 08-02-2026) Буряты с коней попадали ?... А буряты здесь каким боком???

