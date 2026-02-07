Неизвестный с ножом напал на общежитие медколледжа в Уфе

Несколько пострадавших в тяжелом состоянии

07 февраля 2026, 19:52, ИА Амител

Маньяк, нож маньяка / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Два человека совершили нападение на общежитие медицинского университета в городе Уфа.

По информации источника "Базы", в нападении участвовало несколько мужчин. Очевидцы заявляют, что после задержания вооруженного ножом, его сообщник захватил в заложники одного из учащихся.

На месте происшествия сейчас находятся сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Среди пострадавших один подросток.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что уже задержан мужчина, который ранил четырех студентов и одного полицейского.

Обновлено: Информация о двух нападавших не подтвердилась. Действовал один человек — 15-летний подросток.