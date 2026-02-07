Неизвестный с ножом напал на общежитие медколледжа в Уфе
Несколько пострадавших в тяжелом состоянии
07 февраля 2026, 19:52, ИА Амител
Два человека совершили нападение на общежитие медицинского университета в городе Уфа.
По информации источника "Базы", в нападении участвовало несколько мужчин. Очевидцы заявляют, что после задержания вооруженного ножом, его сообщник захватил в заложники одного из учащихся.
На месте происшествия сейчас находятся сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.
Среди пострадавших один подросток.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что уже задержан мужчина, который ранил четырех студентов и одного полицейского.
Обновлено: Информация о двух нападавших не подтвердилась. Действовал один человек — 15-летний подросток.
22:04:30 07-02-2026
Опять Уфа!
3 февраля, ученик гимназии № 16 в Уфе пришел на занятия с оружием — его он применил против своего же учителя, с которым решил свести счеты. Школьник успел выстрелить, но, к счастью, преподаватель серьезных ранений не получил.
22:05:54 07-02-2026
Уфа и Красноярск - системно склоняют подростков к террору
22:38:00 07-02-2026
Олег (22:05:54 07-02-2026) Уфа и Красноярск - системно склоняют подростков к террору... увы, не только там идёт большая работа с неокрепшими умами.
19:52:00 08-02-2026
Элен без ребят (22:38:00 07-02-2026) увы, не только там идёт большая работа с неокрепшими умами. ... Не придумывай. Нигде ничего не идет. Это у вас просто жуткая паранойя.
07:28:38 08-02-2026
Буряты с коней попадали ?
09:02:09 08-02-2026
Гость (07:28:38 08-02-2026) Буряты с коней попадали ?... А буряты здесь каким боком???