Неизвестный прислал 200 млн рублей на лечение мальчика из Новокузнецка

Десятилетний мальчик страдает от мышечной дистрофии Дюшенна

20 октября 2025, 14:30, ИА Амител

В Новокузнецке случилось настоящее чудо – неизвестный благотворитель перечислил 200 миллионов рублей на лечение мальчика с редким заболеванием. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Десятилетний Даня страдает от мышечной дистрофии Дюшенна – тяжелого генетического недуга, который приводит к постепенной потере подвижности. На дорогостоящее лечение и лекарство нужно было собрать 265 миллионов рублей.

Неравнодушные люди по всей стране уже внесли 65 миллионов, но оставшуюся сумму неожиданно оплатил анонимный жертвователь.

Мама мальчика, Наталья, записала видеообращение, в котором поблагодарила всех, кто участвовал в сборе. Она пообещала и дальше рассказывать о том, как проходит лечение сына:

«Спасибо каждому, кто не прошел мимо. Мы обязательно будем делиться новостями о Дане. Это не просто помощь – это шанс на жизнь».

