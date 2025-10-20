Неизвестный прислал 200 млн рублей на лечение мальчика из Новокузнецка
Десятилетний мальчик страдает от мышечной дистрофии Дюшенна
20 октября 2025, 14:30, ИА Амител
В Новокузнецке случилось настоящее чудо – неизвестный благотворитель перечислил 200 миллионов рублей на лечение мальчика с редким заболеванием. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
Десятилетний Даня страдает от мышечной дистрофии Дюшенна – тяжелого генетического недуга, который приводит к постепенной потере подвижности. На дорогостоящее лечение и лекарство нужно было собрать 265 миллионов рублей.
Неравнодушные люди по всей стране уже внесли 65 миллионов, но оставшуюся сумму неожиданно оплатил анонимный жертвователь.
Мама мальчика, Наталья, записала видеообращение, в котором поблагодарила всех, кто участвовал в сборе. Она пообещала и дальше рассказывать о том, как проходит лечение сына:
«Спасибо каждому, кто не прошел мимо. Мы обязательно будем делиться новостями о Дане. Это не просто помощь – это шанс на жизнь».
14:59:42 20-10-2025
Что это за система общества такая, в которой, что бы вылечить ребёнка, нужно рассчитывать на чудо!? Точнее на добренького миллиардера...!?
15:20:55 20-10-2025
265 миллионов рублей чтообы сделать лекарство для больного. А нельзя наладить выпуск таких лекарств в России????
11:13:09 21-10-2025
Гость (15:20:55 20-10-2025) 265 миллионов рублей чтообы сделать лекарство для больного. ... Из за единичных случаев в этой стране никто не почешется.
15:48:16 20-10-2025
Таким людям только огромное спасибо, жаль что в основном у тех кто может иметь деньги порой отсутсвует совесть
16:15:11 20-10-2025
Прекрасный поступок - помочь тому, кто нуждается в помощи. Только благодарность!! Без ёрничества, рассуждений на тему состояния общества и троллинга...
18:10:43 20-10-2025
Фантастический человек, который это сделал. Какое большое доброе сердце у него. Это потрясающе.
22:03:06 20-10-2025
Русские люди всегда были щедрые и великодушные! Супер!
11:15:09 21-10-2025
Гость (22:03:06 20-10-2025) Русские люди всегда были щедрые и великодушные! Супер!... Конечно. Щедро кормим всех, кроме себя.