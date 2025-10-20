НОВОСТИОбщество

Неизвестный прислал 200 млн рублей на лечение мальчика из Новокузнецка

Десятилетний мальчик страдает от мышечной дистрофии Дюшенна

20 октября 2025, 14:30, ИА Амител

В Новокузнецке случилось настоящее чудо – неизвестный благотворитель перечислил 200 миллионов рублей на лечение мальчика с редким заболеванием. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia. 

Десятилетний Даня страдает от мышечной дистрофии Дюшенна – тяжелого генетического недуга, который приводит к постепенной потере подвижности. На дорогостоящее лечение и лекарство нужно было собрать 265 миллионов рублей.

Неравнодушные люди по всей стране уже внесли 65 миллионов, но оставшуюся сумму неожиданно оплатил анонимный жертвователь.

Мама мальчика, Наталья, записала видеообращение, в котором поблагодарила всех, кто участвовал в сборе. Она пообещала и дальше рассказывать о том, как проходит лечение сына:

«Спасибо каждому, кто не прошел мимо. Мы обязательно будем делиться новостями о Дане. Это не просто помощь – это шанс на жизнь».

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

14:59:42 20-10-2025

Что это за система общества такая, в которой, что бы вылечить ребёнка, нужно рассчитывать на чудо!? Точнее на добренького миллиардера...!?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:55 20-10-2025

265 миллионов рублей чтообы сделать лекарство для больного. А нельзя наладить выпуск таких лекарств в России????

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:09 21-10-2025

Гость (15:20:55 20-10-2025) 265 миллионов рублей чтообы сделать лекарство для больного. ... Из за единичных случаев в этой стране никто не почешется.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:16 20-10-2025

Таким людям только огромное спасибо, жаль что в основном у тех кто может иметь деньги порой отсутсвует совесть

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:11 20-10-2025

Прекрасный поступок - помочь тому, кто нуждается в помощи. Только благодарность!! Без ёрничества, рассуждений на тему состояния общества и троллинга...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Руслан

18:10:43 20-10-2025

Фантастический человек, который это сделал. Какое большое доброе сердце у него. Это потрясающе.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:03:06 20-10-2025

Русские люди всегда были щедрые и великодушные! Супер!

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:09 21-10-2025

Гость (22:03:06 20-10-2025) Русские люди всегда были щедрые и великодушные! Супер!... Конечно. Щедро кормим всех, кроме себя.

  -2 Нравится
Ответить
