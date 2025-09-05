В Алтайском крае пресекли волну фейков о сборе биоматериала во время прививок

Надзорные органы предупреждают: документы, рассылаемые в соцсетях, сфабрикованы неизвестными

05 сентября 2025, 21:00, ИА Амител

Прививка, вакцинация, медработник / Фото: amic.ru

В Алтайском крае предупредили о волне фейков, связанных со сбором биологического материала при проведении вакцинации. Об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на органы санитарно-эпидемиологического надзора.

Неизвестные массово рассылают сфабрикованные бланки от якобы Минздрава и Роспотребнадзора. В фальшивых документах есть распоряжение о сборе неких материалов во время прививок.

Надзорные органы предупреждают: цель подобной информации – дискредитировать систему профилактики, а также попытаться спровоцировать рост инфекционной заболеваемости.

Фото: Telegram-канал правительства Алтайского края

«На сегодняшний день процесс массового забора микробиологического материла не требуется. Диагностика заболеваний обеспечивается первичным медицинским звеном, а исследование возбудителей проводится на специальных объектах санитарно-эпидемиологического надзора, научными методами на основе многолетних исследований лабораторных материалах», – сказано в публикации.

Специалисты призывают жителей региона относиться к подобной информации критически. Проведение прививки и сбор биоматериала – это два противоположных процесса, которые требуют абсолютно разных подходов и манипуляций от медицинского персонала.