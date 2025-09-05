НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае пресекли волну фейков о сборе биоматериала во время прививок

Надзорные органы предупреждают: документы, рассылаемые в соцсетях, сфабрикованы неизвестными

05 сентября 2025, 21:00, ИА Амител

Прививка, вакцинация, медработник / Фото: amic.ru
Прививка, вакцинация, медработник / Фото: amic.ru

В Алтайском крае предупредили о волне фейков, связанных со сбором биологического материала при проведении вакцинации. Об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на органы санитарно-эпидемиологического надзора.

Неизвестные массово рассылают сфабрикованные бланки от якобы Минздрава и Роспотребнадзора. В фальшивых документах есть распоряжение о сборе неких материалов во время прививок. 

Надзорные органы предупреждают: цель подобной информации – дискредитировать систему профилактики, а также попытаться спровоцировать рост инфекционной заболеваемости. 

Фото: Telegram-канал правительства Алтайского края

«На сегодняшний день процесс массового забора микробиологического материла не требуется. Диагностика заболеваний обеспечивается первичным медицинским звеном, а исследование возбудителей проводится на специальных объектах санитарно-эпидемиологического надзора, научными методами на основе многолетних исследований лабораторных материалах», – сказано в публикации.

Специалисты призывают жителей региона относиться к подобной информации критически. Проведение прививки и сбор биоматериала – это два противоположных процесса, которые требуют абсолютно разных подходов и манипуляций от медицинского персонала.

Комментарии 3

Avatar Picture
Шинник

21:14:02 05-09-2025

я сколько раз уже говорил - соц.сети- зло !!!

"Ну должно же быть какое-то критическое мышление... ?!"

Кто рассылает ? Кому ? Как ? Зачем ? Для чего ? От кого ?
Просто так ? Типо "предупредить" ?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:06:53 05-09-2025

Как знать: то ли не более чем "волна фейков", то ли действительно вскрытый факт уголовно наказуемого деяния?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:52:29 06-09-2025

Очень сложно пресечь волну фейков, если население дементирует. Низкий уровень образования сказывается на способности анализировать информацию и делать выводы. ДБ

  -2 Нравится
Ответить
