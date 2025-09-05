В Алтайском крае пресекли волну фейков о сборе биоматериала во время прививок
Надзорные органы предупреждают: документы, рассылаемые в соцсетях, сфабрикованы неизвестными
05 сентября 2025, 21:00, ИА Амител
В Алтайском крае предупредили о волне фейков, связанных со сбором биологического материала при проведении вакцинации. Об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на органы санитарно-эпидемиологического надзора.
Неизвестные массово рассылают сфабрикованные бланки от якобы Минздрава и Роспотребнадзора. В фальшивых документах есть распоряжение о сборе неких материалов во время прививок.
Надзорные органы предупреждают: цель подобной информации – дискредитировать систему профилактики, а также попытаться спровоцировать рост инфекционной заболеваемости.
«На сегодняшний день процесс массового забора микробиологического материла не требуется. Диагностика заболеваний обеспечивается первичным медицинским звеном, а исследование возбудителей проводится на специальных объектах санитарно-эпидемиологического надзора, научными методами на основе многолетних исследований лабораторных материалах», – сказано в публикации.
Специалисты призывают жителей региона относиться к подобной информации критически. Проведение прививки и сбор биоматериала – это два противоположных процесса, которые требуют абсолютно разных подходов и манипуляций от медицинского персонала.
21:14:02 05-09-2025
я сколько раз уже говорил - соц.сети- зло !!!
"Ну должно же быть какое-то критическое мышление... ?!"
Кто рассылает ? Кому ? Как ? Зачем ? Для чего ? От кого ?
Просто так ? Типо "предупредить" ?
23:06:53 05-09-2025
Как знать: то ли не более чем "волна фейков", то ли действительно вскрытый факт уголовно наказуемого деяния?
23:52:29 06-09-2025
Очень сложно пресечь волну фейков, если население дементирует. Низкий уровень образования сказывается на способности анализировать информацию и делать выводы. ДБ