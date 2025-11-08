НОВОСТИОбщество

"Некрасивые будут несчастны". Русских женщин оскорбили в эфире федерального телеканала

Маркетолог, занимающийся продвижением крепкого спиртного, высказался о внешности многих женщин в прямом эфире

08 ноября 2025, 10:45, ИА Амител

Ведущий Андрей Норкин / Фото: скриншот передачи "Место встречи" на НТВ
Дискуссия о вероятном увеличении возрастного порога для приобретения алкогольной продукции с 18 до 21 года по-прежнему вызывает споры. Однако во время обсуждения на телеканале "НТВ" в передаче "Место встречи" эксперт в области маркетинга алкогольной продукции Руслан Брагин, стремясь обосновать собственную точку зрения, поверг в шок присутствующих в студии и телезрителей скандальным высказыванием, после которого ведущий программы Андрей Норкин был вынужден жестко его остановить.

Рассуждая о возможных результатах введения подобного ограничения, Руслан Брагин начал перечислять предполагаемые им отрицательные исходы. В частности, он сказал:

«Ну вот, смотрите, будет увеличиться количество закладок, увеличится количество отравлений, о которых много говорим. Но самое страшное, на мой взгляд, что произойдет, – станут более несчастными миллионы не самых красивых российских женщин».

Между тем окончательное решение относительно инициативы по увеличению возраста до 21 года, допускающего приобретение алкоголя, еще не принято. Тем не менее эта идея уже получила поддержку со стороны депутатов в ряде областей Центрального федерального округа.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

10:56:24 08-11-2025

Из серии:
"Некрасивых женщин не бывает, бывает только мало водки"
За исключением
"Я столько не выпью"

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

11:16:24 08-11-2025

Парню где-то не повезло.. теперь мир виноват.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:56 08-11-2025

В армию с 18

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:11:20 08-11-2025

И фамилия такая говорящая...!?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:36:19 08-11-2025

Явно мужчина статью писал. Ни одна женщина в России не приняла это высказывание на свой счёт!!! Поэтому, пофиг 😁

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:47:14 08-11-2025

зато правда.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:27:57 22-11-2025

Этот эксперт пытался там говорить о демографии и механизме роста влечения у мужчин после употребления алкоголя, как бы это банально не звучало. И вообще мне даже показалось, что он в каком-то смысле выступил за права женщин.

  0 Нравится
Ответить
