Непотушенная сигарета привела к гибели мужчины при пожаре в Алтайском крае

24 октября 2025, 09:15, ИА Амител

Спасатели эвакуируют людей из горящего дома / Фото: МЧС Алтайского края

Днем 23 октября в поселке Ребриха произошел пожар, унесший жизнь одного человека. Возгорание случилось в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома на улице Целинной.

Когда спасатели прибыли на место, все здание было охвачено густым дымом. Газодымозащитники оперативно приступили к эвакуации жильцов. Двоих вывели по лестнице, еще одного спасли через окно второго этажа с помощью трехколенной лестницы. Несмотря на усилия пожарных, внутри квартиры был найден погибший мужчина.

Огонь распространился на площади около 30 квадратных метров. Для ликвидации возгорания задействовали пять человек личного состава и две автоцистерны.

По предварительным данным МЧС Алтайского края, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

