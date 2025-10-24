Непотушенная сигарета привела к гибели мужчины при пожаре в Алтайском крае
Огонь распространился на площади около 30 квадратных метров
24 октября 2025, 09:15, ИА Амител
Днем 23 октября в поселке Ребриха произошел пожар, унесший жизнь одного человека. Возгорание случилось в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома на улице Целинной.
Когда спасатели прибыли на место, все здание было охвачено густым дымом. Газодымозащитники оперативно приступили к эвакуации жильцов. Двоих вывели по лестнице, еще одного спасли через окно второго этажа с помощью трехколенной лестницы. Несмотря на усилия пожарных, внутри квартиры был найден погибший мужчина.
Огонь распространился на площади около 30 квадратных метров. Для ликвидации возгорания задействовали пять человек личного состава и две автоцистерны.
По предварительным данным МЧС Алтайского края, причиной пожара стала непотушенная сигарета.
Ранее в Барнауле огнеборцы спасли пожилого мужчину из полыхающей квартиры. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета – окурок упал на матрас, что и привело к пожару.
09:50:33 24-10-2025
Бухлозавр опять отчебучил?