Неправильная эксплуатация бытовых электроприборов стала причиной пожара в Камне-на-Оби

В результате возгорания повреждены мебель и личные вещи

23 марта 2026, 11:35, ИА Амител

Пожарные. Пожар. МЧС / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Камне-на-Оби утром 22 марта произошел пожар в двухквартирном частном доме на улице Максима Горького. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По прибытии первых подразделений из одной из квартир шел дым. Площадь возгорания составила около четырех квадратных метров. В результате пожара повреждены мебель и личные вещи.

«К ликвидации происшествия привлекались девять сотрудников МЧС и две единицы техники», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов.