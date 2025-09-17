Как оказалось, алтайские арендодатели отличаются довольно скромными запросами

17 сентября 2025, 16:25, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле самая дорогая аренда жилья обойдется в 90 тысяч рублей в месяц. А в Новосибирске есть недвижимость, которая сдается за 300 тысяч рублей, – это в два-три раза дороже топовых лотов из других городов Сибири, сообщает "Циан".

«Прочие фигуранты топ-10 демонстрируют цифры на уровне 90–150 тыс. рублей», – говорится в исследовании.

Аналитики также отметили, что если в Новосибирске собрано около 900 объектов с бюджетом свыше 50 тысяч рублей в месяц, то во всей остальной Сибири их насчитывается не более 600.

Фото: cian.ru

Первое место. Новосибирск

300 тыс. рублей в месяц / 100 кв. м. Московская улица

В "гладком" зачете самых дорогих арендных квартир СФО все десять позиций достались бы Новосибирску. Впереди всех на городском рынке держится трехкомнатный лот (100 кв. м) с дизайнерской отделкой. За право проживания собственник назначил колоссальную цену – 300 тыс. рублей ежемесячно. Находится это жилье на 25-м этаже нового ЖК "Чикаго", построенного напротив вестибюля станции метро "Октябрьская", буквально через дорогу от здания областного Заксобрания.

Фото: cian.ru

Второе место. Дудинка (Красноярский край)

150 тыс. рублей в месяц / 60,7 кв. м. Улица Островского

Заполярная Дудинка, несмотря на малолюдство (чуть более 20 тыс. жителей), много значит для Красноярского края. Это крупнейший порт Сибири, от него полностью зависит снабжение Норильска. Соответственно, высокие ставки на недвижимость вполне оправданны, чем воспользовался хозяин "трешки" в пятиэтажном доме по улице Островского. При площади 60,7 кв. м (из них 50,2 кв. м жилая) она сдается за 150 тыс. рублей в месяц.

Фото: cian.ru

Третье место. Иркутск

150 тыс. рублей в месяц / 150 кв. м. Проспект Маршала Жукова

Аналогичный ценник у иркутского объекта площадью 150 кв. м. Из его окон открывается великолепный вид на Ангару. Вокруг функционируют несколько важных инфраструктурных объектов: детская поликлиника, стоматология, скейтпарк, яхт-клуб с рестораном, речной вокзал, отделение почты и фитнес-центр.

Фото: cian.ru

Четвертое место. Томск

140 тыс. рублей в месяц / 108,3 кв. м. Спортивный переулок

Томск мог бы стать главным претендентом на вторую строчку рейтинга, но летом этого года арендный ценник лота в Спортивном переулке опустился с 170 до 140 тыс. рублей за месяц проживания. Площадь 108,3 кв. м вмещает кухню-гостиную, две спальни, два санузла, столько же балконов, гардеробную и прихожую.

Фото: cian.ru

Пятое место. Красноярск

130 тыс. рублей в месяц / 89,3 кв. м. Улица Живописная

На лесистой окраине Красноярска (ЖК "Удачный"), в полукилометре от берега Енисея, предлагается лофтовая "двушка" площадью 89,3 кв. м. Чтобы снять ее на длительный срок, каждый месяц нужно вносить по 130 тыс. рублей. Кроме того, условиями аренды предусмотрена 50-процентная комиссия для агента.

Шестое место. Омск

120 тыс. рублей в месяц / 120 кв. м. Иртышская набережная

На территории бывшей Омской крепости расположено большинство городских достопримечательностей и базируются все органы власти. Здесь же можно посетить выставочный центр "Эрмитаж – Сибирь", драмтеатр, филармонию и музей Достоевского. Закономерно, что именно в этой локации зарегистрирована самая высокая ставка на местном рынке – 120 тыс. рублей в месяц (чек трехкомнатного юнита площадью 120 кв. м).

Фото: cian.ru

Седьмое место. Новокузнецк

100 тыс. рублей в месяц / 92,9 кв. м. Кузнецкстроевский проспект

В контексте цен на съемное жилье Кузбасс – необычный регион. Административный центр оттеснен не только с первого места, но даже и со второго. Так, в Новокузнецке прайс достигает 100 тыс. рублей в месяц ("двушка" большого формата, 92,9 кв. м), на популярном горнолыжном курорте Шерегеш – 90 тыс. рублей (трехкомнатный лот, 62,6 кв. м). При этом в Кемерове предельные значения ограничены 85 тыс. рублей – бюджет месячного проживания в четырехкомнатной квартире площадью 133 кв. м.

Фото: cian.ru

Восьмое место. Ангарск (Иркутская область)

100 тыс. рублей в месяц / 56 кв. м. 30-й микрорайон

Ангарск – северный пригород Иркутска – тоже способен удивить расценками на аренду. Апартаменты с двухкомнатной планировкой в 30-м микрорайоне (локация возле реки Китой, притока Ангары) сдается за 100 тыс. рублей – немалые деньги для периферийного объекта площадью 56 кв. м.

Фото: cian.ru

Девятое место. Барнаул

90 тыс. рублей в месяц / 60 кв. м. Пролетарская улица

Арендодатели Барнаула отличаются довольно скромными запросами. На барнаульской витрине отсутствует предложение дороже 90 тыс. рублей. Указанный ценник связан с двухкомнатным юнитом (60 кв. м) в ЖК "Ютссон". Это сердцевина Центрального района – километровая зона вокруг офиса главы городской администрации.

Фото: cian.ru

Десятое место. Горно-Алтайск

90 тыс. рублей в месяц / 60 кв. м. Технологический переулок

В августе максимальные показатели обеих алтайских столиц, двигаясь навстречу, соединились в одной точке. Если барнаульский лот потерял в цене 10 тыс. рублей, то горно-алтайский ("трешка" 60 кв. м), наоборот, ровно на эту же сумму подорожал. Габариты и меблировка последнего оптимально подходят для размещения шести постояльцев.