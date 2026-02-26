Несовершеннолетних хотят допустить к работе на бывших опасных производствах
Речь не о вредных производствах, а об устаревших запретах, пояснили в Госдуме
26 февраля 2026, 12:13, ИА Амител
В России готовятся смягчить ограничения для трудоустройства несовершеннолетних на производства, которые давно перестали быть опасными. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По словам депутата, работодатели давно жалуются на правовой пробел: подростки могут получать профессиональное образование и проходить практику, но сразу после этого не имеют права устроиться на работу, если производство когда-то было признано вредным или опасным.
Новый механизм предполагает допуск несовершеннолетних на такие производства после проведения оценки условий труда.
«Хочу подчеркнуть, речь идет не про вредные условия труда. Речь идет про те условия труда, которые были опасны 20 лет назад, но ситуация поменялась», — отметил Нилов.
Он добавил, что в марте парламентарии планируют обсудить версию документа, подготовленного Минтрудом. Ожидается, что изменения могут вступить в силу уже к лету 2026 года.
12:17:24 26-02-2026
конечно изменилась )) куда десять пальцев-то ))
12:22:13 26-02-2026
Что-то цифры не бьются. Ребенок в любом случае учится в школе до конца 9 класса. Это 16 или почти 16 лет. Дальше идет проф. обучение от 2 лет 10 месяцев после 9 класса, насколько я знаю. Каких несовершеннолетних он собрался брать на работу?
12:52:45 26-02-2026
14:49:30 26-02-2026
с чего производство стало безопасным и безвредным при старом оборудовании ручном труде и отсутствии техники безопасности-кто работает тот знает...
18:47:19 26-02-2026
00:09:45 27-02-2026
А что за предприятия не сказали,интересно, конечно