Несовершеннолетних хотят допустить к работе на бывших опасных производствах

Речь не о вредных производствах, а об устаревших запретах, пояснили в Госдуме

26 февраля 2026, 12:13, ИА Амител

Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России готовятся смягчить ограничения для трудоустройства несовершеннолетних на производства, которые давно перестали быть опасными. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата, работодатели давно жалуются на правовой пробел: подростки могут получать профессиональное образование и проходить практику, но сразу после этого не имеют права устроиться на работу, если производство когда-то было признано вредным или опасным.

Новый механизм предполагает допуск несовершеннолетних на такие производства после проведения оценки условий труда.

«Хочу подчеркнуть, речь идет не про вредные условия труда. Речь идет про те условия труда, которые были опасны 20 лет назад, но ситуация поменялась», — отметил Нилов.

Он добавил, что в марте парламентарии планируют обсудить версию документа, подготовленного Минтрудом. Ожидается, что изменения могут вступить в силу уже к лету 2026 года.