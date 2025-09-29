Прилепин пока решил сфокусироваться на "малых делах"

29 сентября 2025, 07:00, Антон Дегтярев

Захар Прилепин / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

У российского писателя Захара Прилепина пока "никаких планов" на участие в политике нет, в том числе он не собирается баллотироваться в Госдуму в 2026 году. Сейчас Прилепин "сфокусирован на малых делах" – в частности на помощи участникам СВО и на написании книг. Об этом он рассказал amic.ru на встрече с журналистами в Барнауле.

«После случившегося покушения и возвращения в жизнь я сфокусировался на малых делах. Мне они видятся более важными, чем попытка участвовать в парламентском забеге. Там серьезные взрослые люди с серьезными деньгами и возможностями. Не собираюсь ни с Геннадием Зюгановым, ни с Сергеем Мироновым, ни с "Единой Россией" соревноваться. Это и бессмысленно. Но если Родина меня призовет в каком-то качестве, я готов рассмотреть предложения моего Отечества», – отметил Прилепин.

Писатель добавил, что сейчас занимается гуманитарным фондом, который в том числе помогает вывозить гражданских, которые получили ранение и пострадали в военных действиях. Прилепин напомнил, что у него есть и гуманитарные проекты, связанные с поддержкой патриотической литературы и кино, а также он не прекращает писать книги и вести программы на телевидении.

«Моя команда в гуманитарном фонде самая деятельная, активная, честная, и президент об этом знает. Есть огромные проекты, связанные с созданием литературных институций в формате БРИКС (объединение десяти государств, которые взаимодействуют в разных сферах. – Прим. ред.). Наше государство пока этим не занимается, а я занимаюсь. Работы хватает выше крыши. В этом смысле я, может быть, политик даже больше тех, кто у нас считается политиками. Что такое политик? Когда ты имеешь кабинет? Думаю, что политик – это человек, который создает смыслы или пытается их создавать», – подчеркнул Прилепин.

Справка: Захар Прилепин в 2020 году основал партию "За правду", которая в 2021 году объединилась с партиями "Справедливая Россия" и "Патриоты России". В партии под новым названием "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Прилепин стал одним из сопредседателей. В 2021 году Прилепин баллотировался в Госдуму восьмого созыва по списку партии "Справедливая Россия – За правду", но отказался от мандата и передал его Дмитрию Кузнецову. В ноябре 2023 года Прилепин приостановил активную работу в партии "Справедливая Россия – За правду" из-за деятельности в должности замполита полка особого назначения "Оплот". При этом Прилепин все еще остается сопредседателем партии.

6 мая 2023 года на Захара Прилепина произошло покушение в Нижегородской области. Писатель получил тяжелые ранения и попал в реанимацию. Виновным в покушении признали россиянина Александра Пермякова, который установил на дороге две радиоуправляемые противотанковые мины, под одной из них взорвался автомобиль Прилепина.

Напомним, что 26 сентября 2025 года на площади Победы в Барнауле открылась часовня имени Георгия Победоносца. Её открывал Захар Прилепин вместе с зампредседателя правительства Алтайского края Виталием Снесарем, спикером АКЗС Александром Романенко, мэром Барнаула Вячеславом Франком, сенатором Натальей Кувшиновой и другими. Они возложили цветы к памятнику "Прощание" и к Вечному огню, посадили деревья в сквере, а также выступили с речами.