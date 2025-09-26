НОВОСТИОбщество

"Островок молитвы". Фоторепортаж с открытия часовни на площади Победы в Барнауле

Вячеслав Франк отметил, что в городе появилось новое место силы, где можно будет помянуть павших героев

26 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Писатель Захар Прилепин и мэр Барнаула Вячеслав Франк открыли часовню на площади Победы / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Барнауле на площади Победы открыли часовню имени Георгия Победоносца – памятный знак в честь защитников Отечества. На торжественной церемонии присутствовали глава города Вячеслав Франк, спикер АКЗС Александр Романенко, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, начальник УФСБ по краю Роман Плотников, сенатор Наталья Кувшинова и другие политики и общественники Алтайского края. Специальным гостем стал российский писатель Захар Прилепин.

«Островок молитвы. В помощь фронту, нашим братьям, матерям, отцам и женам, ждущим наших бойцов. На этом островке все наши воины и святые, которые более тысячи лет отстаивали нашу страну. Сюда можно прийти и сердцем своим почувствовать всю эту силу», – отметил Захар Прилепин.

Вячеслав Франк поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве часовни.

«Такого активного участия я давно не видел. Вечная память павшим героям», – подчеркнул глава Барнаула.

После торжественной церемонии участники посадили памятные деревья в сквере на площади Победы и возложили цветы к Вечному огню.

Открытая одноэтажная часовня состоит из гранитных монолитов размером 2,3 на 2,3 метра и высотой 6,4 метра. Внутри находится иконостас с иконой, доступ к ней сделан с трех сторон – западной, северной и южной. Идею построить часовню на площади Победы предложили ветераны и общественные организации во время благоустройства территории в 2024 году. В администрации Барнаула инициативу поддержали.

Открытие часовни в Барнауле / Фото: Алина Богомолова

Писатель Прилепин вместе с мэром Барнаула Франком открыли часовню на площади Победы

Работы по возведению часовни продолжались с июля по сентябрь 2025 года
Avatar Picture
Гость

16:50:13 26-09-2025

Мой дед прошел войну и концлагерь, а над верующими посмеивался всегда.

  6

Avatar Picture
Гость

17:42:35 26-09-2025

Я сам верующий в душе, не на показ. Но у меня вопрос: мы скоро часовни в Барнауле будем у каждого подъезда ставить?

  10

Avatar Picture
Гость

19:01:08 26-09-2025

Ну наконец-то есть где помолиться

  1

Avatar Picture
Sic semper tyrannis

22:36:25 26-09-2025

При чем здесь Прилепин? Если его книги плохо покупают, то это не повод примазываться к каждому событию на патриотическую тему

  3

Avatar Picture
Гость

09:43:04 27-09-2025

"В помощь фронту, нашим братьям, матерям, отцам и женам, ждущим наших бойцов."вообще то ТАМ другой поддержки ждут...

  2

Avatar Picture
Гость

12:11:57 28-09-2025

Еврей пришел часовню открывать

  -1

Avatar Picture
Гость

14:55:32 30-09-2025

у нас уже часовен и церквей больше чем школ

  0

Avatar Picture
Гость

06:19:20 02-10-2025

Светское государство...

  0

Avatar Picture
Гость

06:50:14 02-10-2025

Наши капиталисты знают, что опиум для народа мощное средство дурить народ - не жили богато, не стоит начинать.

  0

