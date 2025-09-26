"Островок молитвы". Фоторепортаж с открытия часовни на площади Победы в Барнауле
Вячеслав Франк отметил, что в городе появилось новое место силы, где можно будет помянуть павших героев
26 сентября 2025, 15:00, ИА Амител
В Барнауле на площади Победы открыли часовню имени Георгия Победоносца – памятный знак в честь защитников Отечества. На торжественной церемонии присутствовали глава города Вячеслав Франк, спикер АКЗС Александр Романенко, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, начальник УФСБ по краю Роман Плотников, сенатор Наталья Кувшинова и другие политики и общественники Алтайского края. Специальным гостем стал российский писатель Захар Прилепин.
«Островок молитвы. В помощь фронту, нашим братьям, матерям, отцам и женам, ждущим наших бойцов. На этом островке все наши воины и святые, которые более тысячи лет отстаивали нашу страну. Сюда можно прийти и сердцем своим почувствовать всю эту силу», – отметил Захар Прилепин.
Вячеслав Франк поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве часовни.
«Такого активного участия я давно не видел. Вечная память павшим героям», – подчеркнул глава Барнаула.
После торжественной церемонии участники посадили памятные деревья в сквере на площади Победы и возложили цветы к Вечному огню.
Открытая одноэтажная часовня состоит из гранитных монолитов размером 2,3 на 2,3 метра и высотой 6,4 метра. Внутри находится иконостас с иконой, доступ к ней сделан с трех сторон – западной, северной и южной. Идею построить часовню на площади Победы предложили ветераны и общественные организации во время благоустройства территории в 2024 году. В администрации Барнаула инициативу поддержали.
16:50:13 26-09-2025
Мой дед прошел войну и концлагерь, а над верующими посмеивался всегда.
17:42:35 26-09-2025
Я сам верующий в душе, не на показ. Но у меня вопрос: мы скоро часовни в Барнауле будем у каждого подъезда ставить?
19:01:08 26-09-2025
Ну наконец-то есть где помолиться
22:36:25 26-09-2025
При чем здесь Прилепин? Если его книги плохо покупают, то это не повод примазываться к каждому событию на патриотическую тему
09:43:04 27-09-2025
"В помощь фронту, нашим братьям, матерям, отцам и женам, ждущим наших бойцов."вообще то ТАМ другой поддержки ждут...
12:11:57 28-09-2025
Еврей пришел часовню открывать
14:55:32 30-09-2025
у нас уже часовен и церквей больше чем школ
06:19:20 02-10-2025
Светское государство...
06:50:14 02-10-2025
Наши капиталисты знают, что опиум для народа мощное средство дурить народ - не жили богато, не стоит начинать.