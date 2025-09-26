"Островок молитвы". Фоторепортаж с открытия часовни на площади Победы в Барнауле

Вячеслав Франк отметил, что в городе появилось новое место силы, где можно будет помянуть павших героев

26 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Писатель Захар Прилепин и мэр Барнаула Вячеслав Франк открыли часовню на площади Победы / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Барнауле на площади Победы открыли часовню имени Георгия Победоносца – памятный знак в честь защитников Отечества. На торжественной церемонии присутствовали глава города Вячеслав Франк, спикер АКЗС Александр Романенко, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, начальник УФСБ по краю Роман Плотников, сенатор Наталья Кувшинова и другие политики и общественники Алтайского края. Специальным гостем стал российский писатель Захар Прилепин.

«Островок молитвы. В помощь фронту, нашим братьям, матерям, отцам и женам, ждущим наших бойцов. На этом островке все наши воины и святые, которые более тысячи лет отстаивали нашу страну. Сюда можно прийти и сердцем своим почувствовать всю эту силу», – отметил Захар Прилепин.

Вячеслав Франк поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве часовни.

«Такого активного участия я давно не видел. Вечная память павшим героям», – подчеркнул глава Барнаула.

После торжественной церемонии участники посадили памятные деревья в сквере на площади Победы и возложили цветы к Вечному огню.

Открытая одноэтажная часовня состоит из гранитных монолитов размером 2,3 на 2,3 метра и высотой 6,4 метра. Внутри находится иконостас с иконой, доступ к ней сделан с трех сторон – западной, северной и южной. Идею построить часовню на площади Победы предложили ветераны и общественные организации во время благоустройства территории в 2024 году. В администрации Барнаула инициативу поддержали.