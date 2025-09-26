Писатель Прилепин вместе с мэром Барнаула Франком открыли часовню на площади Победы

Работы по возведению часовни продолжались с июля по сентябрь 2025 года

26 сентября 2025, 14:35, ИА Амител

Открытие часовни в Барнауле / Фото: Алина Богомолова

На площади Победы в Барнауле 26 сентября 2025 года открыли часовню имени Георгия Победоносца – памятный знак в честь защитников Отечества. Работы продолжались с начала июля и завершились в сентябре 2025 года.

"Островок молитвы"

На открытии присутствовали мэр Барнаула Вячеслав Франк, российский писатель Захар Прилепин, спикер АКЗС Александр Романенко, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, начальник УФСБ по краю Роман Плотников, сенатор Наталья Кувшинова и другие персоны.

Они возложили цветы к памятнику "Прощание", а затем произнесли речи. Так, Захар Прилепин назвал новую часовню "островком молитвы" и отметил, что она "великолепно сделана". По словам писателя, такие объекты нужны в том числе и фронту.

«Здесь, в Барнауле, появилось эта прекрасное, красивое, удивительное и великолепно сделанное место, островок молитвы. Это тоже радостно, в помощь фронту, нашим братьям, матерям, отцам, женщинам, женам, ждущим наших бойцов», – сказал Прилепин.

Захар Прилепин на открытии часовни/ Фото: amic.ru, Алина Богомолова

Также он подчеркнул, что эта часовня – "тот случай, когда воины и святые встречаются в одном лице". Именно поэтому здесь чувствуется сила, убежден писатель.

«На этом островке все наши воины и святые, которые более тысячи лет отстаивали нашу страну. Сюда можно прийти и сердцем своим почувствовать всю эту силу. Те люди, которые бывали на фронте, или ждут солдат оттуда, знают, как действенна сила молитвы, как это нужно, как это работает, как спасает», – отметил Прилепин.

Перед собравшимися выступил и глава города Вячеслав Франк. Он поблагодарил тех, кто участвовал в строительстве часовни, и подчеркнул, что "это был интересный путь".

«Такого активного участия я давно не видел – спорили, возражали, принимали решения. Я думаю, что это будет место силы, сюда можно будет прийти помянуть солдат, подумать, для чего мы живем. Вечная память павшим героям», – отметил Франк.

В завершении мероприятия участники посадили памятные деревья в сквере на площади Победы и возложили цветы к Вечному огню.

Захар Прилепин и Вячеслав Франк/ Фото: Алина Богомолова, amic.ru

Что это за часовня?

Об установке часовни на площади Победы стало известно в ноябре 2024 года. Объект сделали по эскизному проекту архитектурной мастерской "Классика". Установили его по инициативе общественных и ветеранских организаций. Строительно-монтажные работы по установке знака рабочие начали и завершили еще в июле 2025 года, затем шло внутреннее оформление часовни. Для изготовления икон использовали бронзовое литье, а для Георгиевского креста – цветной гранит.

Часовня состоит из гранитных монолитов размером 2,3 на 2,3 метра с примерной высотой 6,4 метра, монолитного железобетонного фундамента, четырех колонн, плит постамента, девяти ступеней, свода, шатра с барабаном, купола и креста. Внутри нее установлен иконостас с иконой, к которой обеспечен доступ с западной, северной и южной сторон.

Напомним, что в 2024 году площадь Победы в Барнауле благоустроили. Там модернизировали систему освещения, заменили плитку и бордюрный камер, поставили новые пандусы и гранитные лестницы, отремонтировали монумент павшим кавалерам орденов и стилобат, который объединяет скульптуру "Прощание" и стелу.