Никита Михалков рассказал о спектакле "12", который показали в Барнауле
Режиссер указал на уникальную черту постановки
19 июля 2025, 21:25, ИА Амител
Режиссер Никита Михалков рассказал о спектакле "12", которую 18 июля впервые показали в алтайском театре драмы. Об этом сообщает "Толк".
Со слов постановщика, в "12" близкое взаимодействие со зрителем позволяет отказаться от театральной напыщенности и играть максимально естественно.
"Я убежден, что возможность приблизить зрителя максимально к происходящему, убрать это театральное разделение – рампу, когда актер вынужден подавать текст так, чтобы его было слышно даже на галерке, – позволяет избежать излишней выразительности, нажима. Ведь многие чувства на сцене зачастую приходится слегка преувеличивать. А в этом спектакле мы имеем возможность услышать даже шепот, и, на мой взгляд, это только усиливает впечатление и сближает сцену со зрительным залом", – сказал он.
"12" – это судебная драма, в которой 12 присяжных обсуждают обвинение 18-летнего юноши в убийстве. Один из присяжных сомневается в виновности подсудимого и пытается убедить остальных тщательно изучить доказательства.
В спектакле заняты Никита Михалков, Николай Бурляев, Сергей Степанченко, Владимир Долинский, детский ансамбль "АМЦАБЗ" и другие.
19 июля в театре драмы состоялся повторный показ постановки.
17:17:50 20-07-2025
Даааа уж. Сходил в театр посмотреть телевизор. Может кто нибудь внятно объяснить зачем сцену отгородили сеткой? Внятнооооо
12:36:36 22-07-2025
гость (17:17:50 20-07-2025) Даааа уж. Сходил в театр посмотреть телевизор. Может кто ниб... Чтобы фотовидео съемки не было и чтобы была возможность показывать видеофрагменты истории жизни героя.
Конечно ожиданий от спектакля было больше. Затянули слишком.
Юмор, который демонстрировали актеры, был местами ниже пояса к сожалению.
Уплаченных в кассу денег не стоит.
Чеховский МХАТ в НОВАТе показался гораздо интереснее
07:52:54 21-07-2025
12 разгневанных мужчин Реджинальда Роуза? А мигалков тут причем?
12:54:00 21-07-2025
Поздравляю, кто сходил...отдать за билет от 9 т.р., за то чтобы посмотреть фильм в театре, это роскошь)