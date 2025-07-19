Никита Михалков рассказал о спектакле "12", который показали в Барнауле

Режиссер указал на уникальную черту постановки

19 июля 2025, 21:25, ИА Амител

Никита Михалков / Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Режиссер Никита Михалков рассказал о спектакле "12", которую 18 июля впервые показали в алтайском театре драмы. Об этом сообщает "Толк".

Со слов постановщика, в "12" близкое взаимодействие со зрителем позволяет отказаться от театральной напыщенности и играть максимально естественно.

"Я убежден, что возможность приблизить зрителя максимально к происходящему, убрать это театральное разделение – рампу, когда актер вынужден подавать текст так, чтобы его было слышно даже на галерке, – позволяет избежать излишней выразительности, нажима. Ведь многие чувства на сцене зачастую приходится слегка преувеличивать. А в этом спектакле мы имеем возможность услышать даже шепот, и, на мой взгляд, это только усиливает впечатление и сближает сцену со зрительным залом", – сказал он.

"12" – это судебная драма, в которой 12 присяжных обсуждают обвинение 18-летнего юноши в убийстве. Один из присяжных сомневается в виновности подсудимого и пытается убедить остальных тщательно изучить доказательства.

В спектакле заняты Никита Михалков, Николай Бурляев, Сергей Степанченко, Владимир Долинский, детский ансамбль "АМЦАБЗ" и другие.

19 июля в театре драмы состоялся повторный показ постановки.