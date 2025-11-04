"Никому нет дела". Жители Бийска пожаловались на разбитые трамваи

Транспортный парк давно нуждается в ремонте

04 ноября 2025, 15:30, ИА Амител

Разбитый вагон трамвая / Фото: "Бийск 22"

Жители Бийска пожаловались на состояние городских трамваев, которые, по их словам, находятся в удручающем виде. Об этом сообщает Telegram-канал "Бийск 22".

«Вот в таком плачевном состоянии находятся бийские трамваи. Без слез не взглянешь. И никому до них нет дела…» – написала читательница Telegram-канала.

На опубликованных снимках видно разбитое окно в двери вагона с надписью "Не прислоняться!", облупившуюся краску на стенах и сиденьях, а также изношенные, местами порванные кресла для пассажиров.

Горожане отмечают, что транспортный парк давно нуждается в ремонте, но проблема, по их словам, годами остается без внимания.

Ранее сообщалось, что восемь из десяти трамваев, поставленные в Барнаул из Белоруссии, находятся на гарантийном ремонте. С новыми трамваями возникли сложности. Проблемы коснулись их сборки – техника часто ломается и простаивает в депо.