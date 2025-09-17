Нина Останина опровергла слухи о предложении запретить группу "Сектор Газа"
Она выступала лишь против отдельных композиций, содержащих мат
17 сентября 2025, 18:00, ИА Амител
Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru
Депутат Нина Останина, глава Комитета Госдумы по защите семьи, пояснила Telegram-каналу Shot, что ее слова о возможном запрете песен с нецензурной лексикой были неверно истолкованы.
Она подчеркнула, что не предлагала запрещать все творчество группы "Сектор Газа", а выступала лишь против отдельных композиций, содержащих мат.
Останина отметила, что уважает творчество коллектива, некоторые произведения которого исполняются даже симфоническим оркестром, и извинилась перед поклонниками за возникшее недопонимание.
Ранее в Сети распространилась информация о ее якобы призыве к полному запрету группы.
19:33:04 17-09-2025
Она ещё ЛЕНИНГРАД не слышала.
09:52:45 18-09-2025
Гость (19:33:04 17-09-2025) Она ещё ЛЕНИНГРАД не слышала....
Шнур уже переобулся, и ПОДДЕРЖАЛ запрет своих песен