Нина Останина опровергла слухи о предложении запретить группу "Сектор Газа"

17 сентября 2025, 18:00, ИА Амител

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru

Депутат Нина Останина, глава Комитета Госдумы по защите семьи, пояснила Telegram-каналу Shot, что ее слова о возможном запрете песен с нецензурной лексикой были неверно истолкованы.

Она подчеркнула, что не предлагала запрещать все творчество группы "Сектор Газа", а выступала лишь против отдельных композиций, содержащих мат.

Останина отметила, что уважает творчество коллектива, некоторые произведения которого исполняются даже симфоническим оркестром, и извинилась перед поклонниками за возникшее недопонимание.

Ранее в Сети распространилась информация о ее якобы призыве к полному запрету группы.