НОВОСТИОбщество

Нина Останина опровергла слухи о предложении запретить группу "Сектор Газа"

Она выступала лишь против отдельных композиций, содержащих мат

17 сентября 2025, 18:00, ИА Амител

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru
Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru

Депутат Нина Останина, глава Комитета Госдумы по защите семьи, пояснила Telegram-каналу Shot, что ее слова о возможном запрете песен с нецензурной лексикой были неверно истолкованы.

Она подчеркнула, что не предлагала запрещать все творчество группы "Сектор Газа", а выступала лишь против отдельных композиций, содержащих мат.

Останина отметила, что уважает творчество коллектива, некоторые произведения которого исполняются даже симфоническим оркестром, и извинилась перед поклонниками за возникшее недопонимание.

Ранее в Сети распространилась информация о ее якобы призыве к полному запрету группы.

запреты песни

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

19:33:04 17-09-2025

Она ещё ЛЕНИНГРАД не слышала.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:45 18-09-2025

Гость (19:33:04 17-09-2025) Она ещё ЛЕНИНГРАД не слышала....
Шнур уже переобулся, и ПОДДЕРЖАЛ запрет своих песен

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров