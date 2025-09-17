В Госдуме предлагают запретить группу "Сектор Газа" в России

В данный момент общество требует произведений, которые соответствуют духовно-нравственным ценностям

Рок-концерт / Фото: amic.ru

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила запретить группу "Сектор Газа" в России. В беседе с изданием "Абзац" она заявила, что лично займется этим вопросом.

По словам депутата, музыкальные площадки должны исключить коллектив из репертуара, а в интернете за блокировку его песен должен отвечать Роскомнадзор.

«Мне странно, что он до сих пор на это не отреагировал. Поэтому я полагаю, что наш комитет рассмотрит этот вопрос в ближайшее время. Я дам поручение сотруднику, чтобы он занялся этим вопросом», – сказала Останина.

Группа "Сектор Газа" была основана в 1987 году и быстро обрела популярность благодаря своим провокационным текстам о жизни в постсоветский период. В песнях коллектива часто встречались темы секса, мистики, армейской службы и сатирического взгляда на повседневность, что и принесло музыкантам широкую известность.

