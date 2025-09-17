НОВОСТИКультура

В Госдуме предлагают запретить группу "Сектор Газа" в России

В данный момент общество требует произведений, которые соответствуют духовно-нравственным ценностям

17 сентября 2025, 16:00, ИА Амител

Рок-концерт / Фото: amic.ru

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила запретить группу "Сектор Газа" в России. В беседе с изданием "Абзац" она заявила, что лично займется этим вопросом.

По словам депутата, музыкальные площадки должны исключить коллектив из репертуара, а в интернете за блокировку его песен должен отвечать Роскомнадзор.

«Мне странно, что он до сих пор на это не отреагировал. Поэтому я полагаю, что наш комитет рассмотрит этот вопрос в ближайшее время. Я дам поручение сотруднику, чтобы он занялся этим вопросом», – сказала Останина.

Группа "Сектор Газа" была основана в 1987 году и быстро обрела популярность благодаря своим провокационным текстам о жизни в постсоветский период. В песнях коллектива часто встречались темы секса, мистики, армейской службы и сатирического взгляда на повседневность, что и принесло музыкантам широкую известность.

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

16:03:36 17-09-2025

Да запретите ВСЕХ да и всё.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:22:45 17-09-2025

Гость (16:03:36 17-09-2025) Да запретите ВСЕХ да и всё.... с языка сняли) А лучше вообще всех пересажать, а выпускать за особые заслуги и ненадолго.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:39 17-09-2025

Пошла бабуля в разнос! Еще бы сформилировала, что есть духовно-нравственные ценности! И кое-кто им соответствует или все же нет.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:26 17-09-2025

Мде .... Им там заняться больше нечем ? Все проблемы в стране решены, народ живет богато и счастливо ?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:29:18 17-09-2025

Гость (16:15:26 17-09-2025) Мде .... Им там заняться больше нечем ? Все проблемы в стран...
В таком возрасте сосредоточиться на важном сложно. Куда тараканы рванули - то и выдала.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:53 17-09-2025

Гость (16:29:18 17-09-2025) В таком возрасте сосредоточиться на важном сложно. Куда ... В таком возрасте важное - это в туалет сходить нормально.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:03 17-09-2025

Гость (16:15:26 17-09-2025) Мде .... Им там заняться больше нечем ? Все проблемы в стран...
а когда будет время? "Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня" - В.И. Ленин.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:16:33 17-09-2025

заняться больше нечем

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:22:38 17-09-2025

А "Красную плесень" она не хочет запретить?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:34:13 17-09-2025

Гость (16:22:38 17-09-2025) А "Красную плесень" она не хочет запретить?... Не подсказывайте, пусть хоть что нибудь останется))

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:29:21 17-09-2025

В данный момент общество требует чтобы от него уже отстали и свалили куда-нить далеко и навсегда.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

16:32:39 17-09-2025

Эй, кто за дверью!
Выходи в сортир по одномууууу!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:25 17-09-2025

А Шнура?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:28 17-09-2025

Гость (16:41:25 17-09-2025) А Шнура?... Со Шнуром как-то всё мутно. Несмотря на своё явное творческое несоответствие партийной идеологии, Шнур остается персоной неприкосновенной.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:54:42 17-09-2025

как так вышло что она в гд сидит и законы пишет?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:56:12 17-09-2025

Попробуйте запретить Кадышеву и события в Непале вам покажутся прогулкой в парке.
Да, кстати, как там шаман то, трусы уже надевает? Соблюдает нравственные каноны?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Хой

17:50:06 17-09-2025

Клинских наш король,вместе громко крикнем ХОЙ.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:32:42 17-09-2025

Сектор Газа в 1999 году выступали на Красной площади 9-го мая, до сих пор их песни поют под гитару. А кто такая Останина?

  13 Нравится
Ответить
