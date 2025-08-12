Новосибирская пенсионерка требует 200 млн рублей за происшествие в транспорте
Автобус протащил женщину по асфальту
12 августа 2025, 12:15, ИА Амител
82-летняя жительница Новосибирска подала иск к "Новосибиргортрансу" на 200 млн рублей после происшествия, случившегося в апреле 2024 года. Пенсионерка пострадала при посадке в автобус на остановке "Метро Заельцовская" – транспорт тронулся с места, когда женщина еще не успела зайти в салон, сообщает "КП-Новосибирск".
По словам сына пострадавшей, его мать только поставила сумку и взялась за поручень, когда автобус начал движение. Женщину протащило около шести метров на скорости 9 км/ч, пока пассажиры не закричали водителю.
На кадрах видеонаблюдения видно, как стоявший рядом молодой человек пытался помочь пенсионерке зайти в автобус, но в итоге оба упали на асфальт.
«После происшествия у мамы диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Спустя год у нее сохранилась гематома на голове», – заявил сын пенсионерки.
Однако судмедэкспертиза не смогла однозначно связать травму с ДТП из-за недостаточно подробных медицинских записей.
«Нам предложили компенсацию в 10 тысяч рублей, но мы требуем 200 миллионов. Мама теперь боится садиться в автобусы и постоянно вспоминает этот случай», – отметил мужчина.
Уголовное дело так и не было возбуждено, но пенсионерка подала гражданский иск о возмещении морального и материального вреда. Следующее заседание суда назначено на сентябрь.
12:25:58 12-08-2025
Ну тысяч 15 высудят
13:16:14 12-08-2025
Фраза, которую приписывают Наполеону, звучит как: "Требуй невозможного - получишь максимум".
13:17:38 12-08-2025
А что не 200 триллионов? Почему бы и нет? На Владимировской 2 побывали, может там что объяснят?
17:36:07 12-08-2025
Гость (13:17:38 12-08-2025) А что не 200 триллионов? Почему бы и нет? На Владимировской ...
Стандарт судебной практики. Попросишь 100.000 присудят 1000