Новосибирская пенсионерка требует 200 млн рублей за происшествие в транспорте

Автобус протащил женщину по асфальту

12 августа 2025, 12:15, ИА Амител

Женщина не смогла зайти в автобус / Фото: Вести Новосибирск, кадр с видеозаписи

82-летняя жительница Новосибирска подала иск к "Новосибиргортрансу" на 200 млн рублей после происшествия, случившегося в апреле 2024 года. Пенсионерка пострадала при посадке в автобус на остановке "Метро Заельцовская" – транспорт тронулся с места, когда женщина еще не успела зайти в салон, сообщает "КП-Новосибирск".

По словам сына пострадавшей, его мать только поставила сумку и взялась за поручень, когда автобус начал движение. Женщину протащило около шести метров на скорости 9 км/ч, пока пассажиры не закричали водителю.

На кадрах видеонаблюдения видно, как стоявший рядом молодой человек пытался помочь пенсионерке зайти в автобус, но в итоге оба упали на асфальт.

«После происшествия у мамы диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Спустя год у нее сохранилась гематома на голове», – заявил сын пенсионерки.

Однако судмедэкспертиза не смогла однозначно связать травму с ДТП из-за недостаточно подробных медицинских записей.

«Нам предложили компенсацию в 10 тысяч рублей, но мы требуем 200 миллионов. Мама теперь боится садиться в автобусы и постоянно вспоминает этот случай», – отметил мужчина.

Уголовное дело так и не было возбуждено, но пенсионерка подала гражданский иск о возмещении морального и материального вреда. Следующее заседание суда назначено на сентябрь.

Ранее молодая мать отсудила 600 тысяч рублей компенсации после страшного ДТП под Новосибирском.