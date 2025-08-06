Молодая мать отсудила 600 тысяч рублей компенсации после страшного ДТП под Новосибирском

Она полтора месяца провела в коме, а после заново училась жевать, глотать и разговаривать

Валерия Райхель / Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"

Мама трехлетнего сына выиграла суд против пьяного водителя, который оставил ее в коме на целый месяц. Авария произошла 4 августа 2024 года, когда "Шевроле Нива" под управлением нетрезвого 46-летнего Дмитрия Д. врезалась в автомобиль женщины, рассказала "КП-Новосибирск" пострадавшая Валерия Райхель.

Напомним, в ДТП пострадали четыре человека, но самые серьезные травмы получила Валерия: удар пришелся как раз на правую переднюю часть машины, где сидела девушка. Чтобы разбудить Валерию, с ней говорили мама, крестная и двоюродная сестра. Тело работало нормально, но мозг спал. Через полтора месяца после аварии девушка проснулась. У нее сохранилась память, однако ей пришлось заново учиться жевать, глотать и разговаривать.После сильнейшего удара Валерия получила тяжелую черепно-мозговую травму и впала в кому. Врачи диагностировали энцефалопатию тяжелой степени и ушиб головного мозга.

«Проснуться мне помогла покойная тетя. Во сне она била меня по щекам и кричала: "Вставай!" Когда я очнулась, сначала услышала только писк аппаратов. Для врачей было чудо, что я пришла в себя», – рассказала изданию Валерия.

Сейчас, почти через год после аварии, она может передвигаться самостоятельно, но последствия остаются, ее правая рука почти не сгибается.

Виновник ДТП получил три года и два месяца колонии. Суд удовлетворил иск Валерии о компенсации морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

«В зале суда он смотрел на меня с таким презрением, словно это я его посадила. Просил условный срок, признал вину лишь в последнем слове, но даже не удосужился извиниться», – рассказала Валерия.

