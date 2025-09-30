Новые штрафы и ограничения: какие изменения в российских ПДД заработали с 1 сентября

Автомобилистам следует помнить о некоторых новых правилах и нормативах

Автомобили в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 сентября в России вступили в силу ряд изменений в законодательство, которые затронули автомобилистов. Среди важных новшеств – расширенный список заболеваний, ограничивающих управление транспортным средством, ужесточение правил перевозки детей, обгона и штрафов. О каких еще изменениях должны знать водители – в материале amic.ru.

Медицинские ограничения

С 1 сентября заработал обновленный список медицинских ограничений и противопоказаний к управлению транспортным средством. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин в апреле 2025 года. В нем появились новые пункты, касающиеся, например, "аномалий цветового зрения" – это нарушения, при которых человек не различает определенные цвета или оттенки.

Также в список ограничений входят такие заболевания, как:

– психические расстройства и расстройства поведения:

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;

расстройства настроения (аффективные расстройства);

невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства;

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;

умственная отсталость;

общие расстройства психологического развития;

– психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ;

– болезни нервной системы – эпилепсия;

– болезни глаза и его придаточного аппарата – приобретенные формы цветовой слепоты и иные серьезные нарушения цветовосприятия.

Освидетельствование на опьянение

Водителей, чье поведение вызывает сомнение у инспектора Госавтоинспекции, будут проверять на алкогольное и наркотическое опьянение по-новому: Минздрав ужесточил нормы проверки. Так, отныне потребуется подписание "добровольного информированного согласия" на медицинское вмешательство.

А у водителей, попавших в ДТП, будут производить отбор двух образцов биологического материала (моча и кровь). Теперь медицинский персонал получит право брать образцы непосредственно в машине скорой помощи или приемном отделении больницы. Ранее для этого требовалось согласие пострадавшего.

Кстати, список запрещенных наркотических веществ, на которые будут проверять водителей при подозрении на опьянение, пополнится мефедроном (синтетический наркотик). Сейчас в перечне присутствуют, к примеру, опиаты и каннабиноиды. Также увеличился интервал между двумя стандартными "продувками" алкотестером (с 15–20 до 25 минут).

Справка

Ранее водителей проверяли на состояние опьянения в два этапа. Сначала – через алкометр инспектора Госавтоинспекции, а затем (если гражданин не согласен с результатами) – у врача. Там водитель снова дует в алкометр (дважды с определенным интервалом). Обязательным является анализ мочи на наркотики, в определенных случаях – анализ крови.

Перевозка детей

С сентября становятся более жесткими правила перевозки детей. Так, использовать для фиксации ребенка теперь можно только сертифицированные автокресла и бустеры. Адаптеры, ремешки, накладки и другие несертифицированные устройства признаются нарушением.

Как правильно перевозить детей, согласно возрасту:

до 7 лет перевозятся только в автокреслах, соответствующих их весу и росту;

от 7 до 11 лет включительно допускается использование кресла или штатных ремней безопасности, но при размещении на переднем сиденье кресло обязательно;

с 12 лет кресло не требуется, если рост ребенка превышает 150 см и вес более 36 кг.

За нарушение правил перевозки предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей для физлиц, до 25 тыс. рублей – для должностных лиц, до 100 тыс. рублей – для юрлиц, включая такси (ст. 12.23 КоАП РФ).

Правила обгона

В ПДД РФ внесены изменения, которые запрещают обгон в зонах, где видимость ограничена менее чем на 100 метров. Причем это ограничение действует даже при отсутствии сплошной линии разметки.

Правила для СИМ (средств индивидуальной мобильности)

Владельцы СИМ обязаны передвигаться только по велодорожкам или обочинам при их наличии. При этом введена максимальная скорость для СИМ в черте города – 20 км/ч, а на тротуарах – 10 км/ч. Напомним, что на СИМ запрещено перевозить пассажиров и грузы, а само средство не должно быть тяжелее 35 кг при мощности двигателя до 0,25 кВт. Превышение этих показателей дает право считать технику мототранспортом. Управлять им могут водители с открытой категорией "М".

Правила остановки и стоянки

Перечень мест, где запрещена остановка, пополнился зоной действия умных камер с фиксацией. Даже кратковременная остановка в зоне, где она запрещена, фиксируется автоматически.

Повышение госпошлин

с 1 сентября в России повысили госпошлины для водителей: предусмотрено увеличение тарифов на оформление регистрационных документов и получение государственных номерных знаков для транспортных средств.

Стоимость свидетельства о регистрации ТС (СТС) в бумажном формате возрастет с 500 до 1,5 тыс. рублей;

цена пластикового СТС увеличится с 1,5 до 4,5 тыс. рублей;

замена водительского удостоверения будет стоить 4 тыс. рублей (вместо прежних 2 тыс.);

получение водительского удостоверения нового образца обойдется в 6 тыс. рублей (ранее – 3 тыс.);

стоимость изготовления номерных знаков повысится с 2 до 3 тыс. рублей.

Новые штрафы

Более жесткими стали штрафы за непропуск спецтранспорта. При приближении автомобилей спецслужб с включенными мигалками и сиреной (при этом на кузове может и не быть цветографической окраски экстренных служб) водитель обязан освободить дорогу: перестроиться в другой ряд, съехать на обочину или иным образом. Обгонять такой транспорт запрещено.

Штраф за нарушение – от 7,5 до 10 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от шести месяцев до одного года.

