Главный налог гражданина. Как изменился НДФЛ и почему к концу года платить придется больше
Эксперт рассказала о новшествах при начислении налога на доходы физических лиц
24 июня 2025, 10:00, ИА Амител
Кто из нас заметил, что ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) стали другие? Уже полгода в России действует прогрессивная шкала налогообложения – от 13 до 22%, но что изменилось для рядовых граждан? Мы платим НДФЛ, не задумываясь, сколько именно и почему к концу года налог становится больше. Заведующая кафедрой "Учет и информационные технологии в бизнесе" Финансового университета Марина Богданова пояснила amic.ru суть изменений.
НДФЛ платят трудоустроенные лица и индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты, облагается налогом прямой личный реальный совокупный доход гражданина. Введение прогрессивной шкалы ставок налога, с одной стороны, предполагает равновесное распределение налогового бремени между различными слоями населения, но с другой – сохраняется риск сокрытия или миграции трудовых доходов.
Второе серьезное изменение – увеличены размеры стандартных налоговых вычетов и предельный размер для предоставления этих вычетов до 450 тыс. руб. Именно этот предельный размер, накапливаемый нарастающим итогом с начала календарного года, определяет размер вычетов, и, соответственно, самого налога.
Прямое налогообложение реальными налогами не может с 100%-й уверенностью гарантировать соответствие между размером налога и платежеспособностью налогоплательщика, пояснила Марина Богданова. Поэтому возврат к прогрессивной шкале ставок должен восстановить принцип справедливого налогообложения в зависимости от уровня доходов физических лиц. Налоговые вычеты являются важным стимулирующим элементом подоходного налогообложения, а законопослушность при уплате налога и грамотное изучение норм права позволяют гражданину возвращать часть уплаченного налога в виде социальных, имущественных и инвестиционных вычетов.
"Незнание законов не освобождает от ответственности. Важно знать не только свои обязанности, но и права налогоплательщика", – подчеркнула Марина Богданова.Например, программа бакалавриата "Бизнес-аудит и право", которую реализует Финансовый университет на Алтае, готовит специалистов сразу двух квалификаций – экономики и права. А это значительно повысит конкурентоспособность выпускников программы на рынке труда, ведь они будут ориентироваться в вопросах налогового и договорного права, анализа и аудита, финансов и предпринимательства.
Фото: Freepik
10:03:08 24-06-2025
Все слова знакомые, ничего не понял, но очень интересно! Что изменилось то для бедных?
11:12:09 24-06-2025
Гость (10:03:08 24-06-2025) Все слова знакомые, ничего не понял, но очень интересно! Что... Ответ - последний абзац статьи
10:23:05 24-06-2025
"...почему к концу года платить придется больше"
Деньги очень нужны - и всего делов.🤣
11:41:15 24-06-2025
Кхм... (10:23:05 24-06-2025) "...почему к концу года платить придется больше"День...
«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» @ Иван Андреевич Крылов
11:22:59 24-06-2025
"Мы платим НДФЛ, не задумываясь" - ключевая фраза) Не мы платим, а работодатель удерживает. Львиная доля населения вообще не в курсе, что, сколько и как у них из зп вычитается. Платили бы сами - были бы вопросы к нашим законотворцам. А так имеем поголовную финансовую и юридическую неграмотность населения, что само по себе очень удобно.
11:51:13 24-06-2025
Гость (11:22:59 24-06-2025) "Мы платим НДФЛ, не задумываясь" - ключевая фраза)
Именно поэтому львиная доля населения не понимает, почему им на руки выдают одну сумму, а говорят что они зарабатывают совсем другую.
12:44:14 24-06-2025
Гость (11:22:59 24-06-2025) "Мы платим НДФЛ, не задумываясь" - ключевая фраза) Не мы пла... Львиная доля НДФЛ вообще не платит или платит с минималки. Отсюда и сумма средней зп в крае занижена