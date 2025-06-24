Главный налог гражданина. Как изменился НДФЛ и почему к концу года платить придется больше

Эксперт рассказала о новшествах при начислении налога на доходы физических лиц

24 июня 2025, 10:00, ИА Амител

Налоги. Документы / Фото: senivpetro на Freepik

Кто из нас заметил, что ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) стали другие? Уже полгода в России действует прогрессивная шкала налогообложения – от 13 до 22%, но что изменилось для рядовых граждан? Мы платим НДФЛ, не задумываясь, сколько именно и почему к концу года налог становится больше. Заведующая кафедрой "Учет и информационные технологии в бизнесе" Финансового университета Марина Богданова пояснила amic.ru суть изменений.

НДФЛ платят трудоустроенные лица и индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты, облагается налогом прямой личный реальный совокупный доход гражданина. Введение прогрессивной шкалы ставок налога, с одной стороны, предполагает равновесное распределение налогового бремени между различными слоями населения, но с другой – сохраняется риск сокрытия или миграции трудовых доходов.

Второе серьезное изменение – увеличены размеры стандартных налоговых вычетов и предельный размер для предоставления этих вычетов до 450 тыс. руб. Именно этот предельный размер, накапливаемый нарастающим итогом с начала календарного года, определяет размер вычетов, и, соответственно, самого налога.

Прямое налогообложение реальными налогами не может с 100%-й уверенностью гарантировать соответствие между размером налога и платежеспособностью налогоплательщика, пояснила Марина Богданова. Поэтому возврат к прогрессивной шкале ставок должен восстановить принцип справедливого налогообложения в зависимости от уровня доходов физических лиц. Налоговые вычеты являются важным стимулирующим элементом подоходного налогообложения, а законопослушность при уплате налога и грамотное изучение норм права позволяют гражданину возвращать часть уплаченного налога в виде социальных, имущественных и инвестиционных вычетов.

"Незнание законов не освобождает от ответственности. Важно знать не только свои обязанности, но и права налогоплательщика", – подчеркнула Марина Богданова.Например, программа бакалавриата "Бизнес-аудит и право", которую реализует Финансовый университет на Алтае, готовит специалистов сразу двух квалификаций – экономики и права. А это значительно повысит конкурентоспособность выпускников программы на рынке труда, ведь они будут ориентироваться в вопросах налогового и договорного права, анализа и аудита, финансов и предпринимательства.

Фото: Freepik