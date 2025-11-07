Новый необычный тренд. Мужчины массово сбривают ресницы, чтобы выглядеть "мужественнее"
От таких процедур ресницы могут перестать расти вовсе
07 ноября 2025, 11:45, ИА Амител
На Западе стремительно распространяется новый необычный тренд – мужчины начали массово сбривать ресницы, считая это признаком мужественности, сообщает Telegram-канал Shot.
Участники движения утверждают, что длинные ресницы якобы выглядят "слишком женственно". Отказ от них, по мнению сторонников, делает лицо "более суровым" и повышает привлекательность в глазах женщин. В соцсетях уже появились десятки видео, где мужчины демонстрируют процесс бритья, вызывая у зрителей смешанные эмоции – от одобрения до явного шока и насмешек.
Врачи предупреждают, что подобные эксперименты опасны для здоровья. Медики напоминают: ресницы защищают глаза от пыли, пота и микробов, а их удаление может привести к воспалениям и хроническим раздражениям роговицы. Кроме того, повреждение волосяных фолликулов нередко становится необратимым – ресницы могут перестать расти вовсе.
Ранее сообщалось, что в соцсетях набирает популярность новый косметический тренд – техника коррекции губ под названием "заячьи губки". Процедура предполагает создание выраженного объема с акцентом на верхнюю губу, за счет чего формируется характерный приподнятый контур.
11:53:15 07-11-2025
нам то зачем знать про их извращения?
11:56:09 07-11-2025
у меня братан в детстве баню с бензином решил растопить, так у него ни ресниц, ни бровей не стало, прям в моменте, всё лето ждал пока отрастут, ну ни чего, мужиком вырос)))
12:08:35 07-11-2025
Ну это их ресницы, что хотят, то и делают с ними. Лишь бы не ныли потом, что к окулисту записи месяц ждать надо😁
12:16:18 07-11-2025
Это не поможет европеди..м.)))
12:21:31 07-11-2025
мир сошел с ума
12:59:28 07-11-2025
Гость (12:21:31 07-11-2025) мир сошел с ума...
европа точно, за весь мир не надо говорить.
12:54:53 07-11-2025
Раньше психических больных искать надо было, теперь они сами демонстрируют свою неадекватность.
Как насекомые ярко красного цвета, лучше таких не трогать и обходить стороной.
12:56:37 07-11-2025
Быть или казаться
13:05:53 07-11-2025
Это не те ли ребята, что уши себе ломают?
14:35:34 07-11-2025
А это точно мужчины?
15:23:09 07-11-2025
ППШариков (14:35:34 07-11-2025) А это точно мужчины?... Точно. Вот если бы они их наращивали вместе с губищами, тогда да, возникли бы сомнения))
15:38:47 07-11-2025
Гость (15:23:09 07-11-2025) Точно. Вот если бы они их наращивали вместе с губищами, тог... Это следующий шаг.
19:27:48 07-11-2025
Русский мужик меняет пол только дома в квартире, а на западе не знают в какой идти туалет…