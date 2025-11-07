Новый необычный тренд. Мужчины массово сбривают ресницы, чтобы выглядеть "мужественнее"

От таких процедур ресницы могут перестать расти вовсе

07 ноября 2025, 11:45, ИА Амител

На Западе стремительно распространяется новый необычный тренд – мужчины начали массово сбривать ресницы, считая это признаком мужественности, сообщает Telegram-канал Shot.

Участники движения утверждают, что длинные ресницы якобы выглядят "слишком женственно". Отказ от них, по мнению сторонников, делает лицо "более суровым" и повышает привлекательность в глазах женщин. В соцсетях уже появились десятки видео, где мужчины демонстрируют процесс бритья, вызывая у зрителей смешанные эмоции – от одобрения до явного шока и насмешек.

Врачи предупреждают, что подобные эксперименты опасны для здоровья. Медики напоминают: ресницы защищают глаза от пыли, пота и микробов, а их удаление может привести к воспалениям и хроническим раздражениям роговицы. Кроме того, повреждение волосяных фолликулов нередко становится необратимым – ресницы могут перестать расти вовсе.

