Новый необычный тренд. Мужчины массово сбривают ресницы, чтобы выглядеть "мужественнее"

От таких процедур ресницы могут перестать расти вовсе

07 ноября 2025, 11:45, ИА Амител

На Западе стремительно распространяется новый необычный тренд – мужчины начали массово сбривать ресницы, считая это признаком мужественности, сообщает Telegram-канал Shot.

Участники движения утверждают, что длинные ресницы якобы выглядят "слишком женственно". Отказ от них, по мнению сторонников, делает лицо "более суровым" и повышает привлекательность в глазах женщин. В соцсетях уже появились десятки видео, где мужчины демонстрируют процесс бритья, вызывая у зрителей смешанные эмоции – от одобрения до явного шока и насмешек.

Врачи предупреждают, что подобные эксперименты опасны для здоровья. Медики напоминают: ресницы защищают глаза от пыли, пота и микробов, а их удаление может привести к воспалениям и хроническим раздражениям роговицы. Кроме того, повреждение волосяных фолликулов нередко становится необратимым – ресницы могут перестать расти вовсе.

Ранее сообщалось, что в соцсетях набирает популярность новый косметический тренд – техника коррекции губ под названием "заячьи губки". Процедура предполагает создание выраженного объема с акцентом на верхнюю губу, за счет чего формируется характерный приподнятый контур.

Девушка бреет губы / Кадр из видео: соцсети

Опасный тренд. Россиянки начали брить губы вслед за блогерами

Процедура опасна и не имеет ничего общего с профессиональным уходом
Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

11:53:15 07-11-2025

нам то зачем знать про их извращения?

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Батарейка

11:56:09 07-11-2025

у меня братан в детстве баню с бензином решил растопить, так у него ни ресниц, ни бровей не стало, прям в моменте, всё лето ждал пока отрастут, ну ни чего, мужиком вырос)))

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:35 07-11-2025

Ну это их ресницы, что хотят, то и делают с ними. Лишь бы не ныли потом, что к окулисту записи месяц ждать надо😁

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:16:18 07-11-2025

Это не поможет европеди..м.)))

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:31 07-11-2025

мир сошел с ума

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:28 07-11-2025

Гость (12:21:31 07-11-2025) мир сошел с ума...
европа точно, за весь мир не надо говорить.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:53 07-11-2025

Раньше психических больных искать надо было, теперь они сами демонстрируют свою неадекватность.
Как насекомые ярко красного цвета, лучше таких не трогать и обходить стороной.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:37 07-11-2025

Быть или казаться

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:05:53 07-11-2025

Это не те ли ребята, что уши себе ломают?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

14:35:34 07-11-2025

А это точно мужчины?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:09 07-11-2025

ППШариков (14:35:34 07-11-2025) А это точно мужчины?... Точно. Вот если бы они их наращивали вместе с губищами, тогда да, возникли бы сомнения))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:38:47 07-11-2025

Гость (15:23:09 07-11-2025) Точно. Вот если бы они их наращивали вместе с губищами, тог... Это следующий шаг.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:27:48 07-11-2025

Русский мужик меняет пол только дома в квартире, а на западе не знают в какой идти туалет…

  1 Нравится
Ответить
