"Нужна как никогда". В Барнаульском зоопарке проходит акция помощи животным в зоне СВО
Необходимо собрать не менее 500 килограммов корма
14 октября 2025, 11:45, ИА Амител
В Барнаульском зоопарке стартовала вторая волна акции помощи животным, оказавшимся в зоне СВО. Организаторы призывают жителей края присоединиться к сбору корма для собак и кошек, переживших потерю дома и хозяев.
Как сообщили представители зоопарка, предыдущая акция прошла успешно – благодаря жителям Барнаула удалось собрать значительное количество корма и спасти множество животных. Однако с наступлением холодов ситуация вновь становится критической, и помощь нужна как никогда.
Цель новой акции – собрать не менее 500 килограммов корма до начала сильных морозов. Принести сухой или влажный корм можно ежедневно с 10:00 до 17:00 по адресу: Барнаул, улица Энтузиастов, 12 (здание администрации парка или касса зоопарка).
Организаторы напоминают, что корм должен быть в заводской, нераспечатанной упаковке и с действующим сроком годности – это необходимо для безопасности животных и удобства транспортировки.
«Каждый килограмм корма – это шанс на жизнь для тех, кто остался без крова и заботы. Давайте вместе поможем им пережить эту зиму», – обращаются сотрудники зоопарка к жителям региона.
12:33:55 14-10-2025
Скиньте счет. Нет возможности приехать в зоопарк
20:31:36 17-10-2025
Куда перевести деньги? Живу в Томске