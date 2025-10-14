"Нужна как никогда". В Барнаульском зоопарке проходит акция помощи животным в зоне СВО

Необходимо собрать не менее 500 килограммов корма

14 октября 2025, 11:45, ИА Амител

В Барнаульском зоопарке стартовала вторая волна акции помощи животным, оказавшимся в зоне СВО. Организаторы призывают жителей края присоединиться к сбору корма для собак и кошек, переживших потерю дома и хозяев.

Как сообщили представители зоопарка, предыдущая акция прошла успешно – благодаря жителям Барнаула удалось собрать значительное количество корма и спасти множество животных. Однако с наступлением холодов ситуация вновь становится критической, и помощь нужна как никогда.

Цель новой акции – собрать не менее 500 килограммов корма до начала сильных морозов. Принести сухой или влажный корм можно ежедневно с 10:00 до 17:00 по адресу: Барнаул, улица Энтузиастов, 12 (здание администрации парка или касса зоопарка).

Организаторы напоминают, что корм должен быть в заводской, нераспечатанной упаковке и с действующим сроком годности – это необходимо для безопасности животных и удобства транспортировки.