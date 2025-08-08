Объем просрочки по ипотеке на Алтае вырос в 2,4 раза за шесть месяцев 2025 года
К этому привело замедление роста зарплат и ужесточение ипотечных условий
08 августа 2025, 16:00, ИА Амител
Алтайский край стал пятым среди сибирских регионов по объему просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, выяснили эксперты "Циан.Аналитики".
«В Алтайском крае объем просроченной задолженности на конец первого полугодия 2025 года – 1,378 млрд рублей. Динамика объема за год – рост в 2,4 раза», – говорится в исследовании.
При этом доля просроченной задолженности на конец первого полугодия составляет лишь 0,68%. Динамика доли за год – рост на 0,41%.
В Республике Алтай объем просроченной задолженности – 84 млн рублей, рост – в 1,6 раза, доля просроченной задолженности – 0,56%, динамика доли – 0,2%.
Среди сибирских регионов самый большой объем просроченной задолженности в Красноярском крае – 3,349 млрд рублей. Наиболее сильный рост объема просрочки за год – в Республике Тыва (в 6,9 раза, и это самый высокий показатель в России).
Объем просрочки
В конце первого полугодия суммарный объем просроченной задолженности по ипотеке в России достиг 145,2 млрд рублей: за последний год показатель вырос в два раза.
Как подчеркнула эксперт "Циан.Аналитики" Елена Бобровская, стремительный рост показателей фиксируется с осени 2024 года:
«В 2023 году и начале 2024-го часть тех, кто не мог выплачивать ранее взятые займы, погасили задолженность на фоне роста доходов, поэтому объем просрочки в этот период рос очень медленно, а ее доля даже снижалась. Ужесточение ипотечных условий и замедление роста зарплат во второй половине прошлого года привели к завершению этого тренда».
Ранее сообщалось, что в Барнауле лишь четверть жителей считают, что взять ипотеку выгоднее, чем арендовать жилье.
16:28:01 08-08-2025
Да, нормально всё. Ажиотаж на рынке.
17:51:16 08-08-2025
что то не видно и не слышно визга ипотечников, у которых банк забрал квартиру за просрочку платежа. или просрочки не такие уж и просрочки?
20:31:08 08-08-2025
Гость (17:51:16 08-08-2025) что то не видно и не слышно визга ипотечников, у которых бан... они предпочитают не светится, а так в каждом банке куча увлекательных историй.
08:07:15 09-08-2025
дали банкам на ратару-ура)))))))))
22:43:35 11-08-2025
Их и раньше было предостаточно а теперь при нынешних условиях и ставках ещё больше стало и будет нарастать если в такой стране как США ещё сов недавно была ипотечная неразбериха то в нашей нищей стране тем более только чиновники у нас сейчас живут прекрасно