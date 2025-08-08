Объем просрочки по ипотеке на Алтае вырос в 2,4 раза за шесть месяцев 2025 года

К этому привело замедление роста зарплат и ужесточение ипотечных условий

08 августа 2025

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Алтайский край стал пятым среди сибирских регионов по объему просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, выяснили эксперты "Циан.Аналитики".

«В Алтайском крае объем просроченной задолженности на конец первого полугодия 2025 года – 1,378 млрд рублей. Динамика объема за год – рост в 2,4 раза», – говорится в исследовании.

При этом доля просроченной задолженности на конец первого полугодия составляет лишь 0,68%. Динамика доли за год – рост на 0,41%.

В Республике Алтай объем просроченной задолженности – 84 млн рублей, рост – в 1,6 раза, доля просроченной задолженности – 0,56%, динамика доли – 0,2%.

Среди сибирских регионов самый большой объем просроченной задолженности в Красноярском крае – 3,349 млрд рублей. Наиболее сильный рост объема просрочки за год – в Республике Тыва (в 6,9 раза, и это самый высокий показатель в России).

Объем просрочки

В конце первого полугодия суммарный объем просроченной задолженности по ипотеке в России достиг 145,2 млрд рублей: за последний год показатель вырос в два раза.

Как подчеркнула эксперт "Циан.Аналитики" Елена Бобровская, стремительный рост показателей фиксируется с осени 2024 года:

«В 2023 году и начале 2024-го часть тех, кто не мог выплачивать ранее взятые займы, погасили задолженность на фоне роста доходов, поэтому объем просрочки в этот период рос очень медленно, а ее доля даже снижалась. Ужесточение ипотечных условий и замедление роста зарплат во второй половине прошлого года привели к завершению этого тренда».

Ранее сообщалось, что в Барнауле лишь четверть жителей считают, что взять ипотеку выгоднее, чем арендовать жилье.