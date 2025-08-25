Погодные сервисы дают почти одинаковый прогноз на 30 августа

Жители Барнаула в субботу, 30 августа, отпразднуют 295-летие города. В этот день в столице Алтайского края будет тепло, но дождливо. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

Данные сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo

"Яндекс.Погода". 30 августа ожидается дождь и облачная погода, но зато будет тепло: +20 градусов. Сильный ветер не прогнозируется: примерно три метра в секунду.

Gismeteo. 30 августа будет +21 градус, а также облачно и небольшой дождь. Прогнозируется 0,2 мм осадков в жидком эквиваленте.

А вот в воскресенье, 31 августа, ожидается какой-то "дождевой апокалипсис": 52,2 мм за сутки при месячной норме в августе 45 мм. Впрочем, такие прогнозы постоянно меняются, так что лучше их смотреть ближе к интересующему дню.

Ранее барнаульцам посоветовали взять наличные деньги на празднование Дня города. Ведь совсем неважно, будет дождь, не будет дождя – проблема с мобильным интернетом в некоторых частях Барнаула все равно остается, так что возможны трудности при оплате, например, банковской картой или переводом.