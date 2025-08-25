Облачно, возможны осадки. Какая погода будет на День города Барнаула
Погодные сервисы дают почти одинаковый прогноз на 30 августа
25 августа 2025, 14:30, ИА Амител
Жители Барнаула в субботу, 30 августа, отпразднуют 295-летие города. В этот день в столице Алтайского края будет тепло, но дождливо. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.
"Яндекс.Погода". 30 августа ожидается дождь и облачная погода, но зато будет тепло: +20 градусов. Сильный ветер не прогнозируется: примерно три метра в секунду.
Gismeteo. 30 августа будет +21 градус, а также облачно и небольшой дождь. Прогнозируется 0,2 мм осадков в жидком эквиваленте.
А вот в воскресенье, 31 августа, ожидается какой-то "дождевой апокалипсис": 52,2 мм за сутки при месячной норме в августе 45 мм. Впрочем, такие прогнозы постоянно меняются, так что лучше их смотреть ближе к интересующему дню.
Ранее барнаульцам посоветовали взять наличные деньги на празднование Дня города. Ведь совсем неважно, будет дождь, не будет дождя – проблема с мобильным интернетом в некоторых частях Барнаула все равно остается, так что возможны трудности при оплате, например, банковской картой или переводом.
По прогнозам не лётная
Гость (14:34:02 25-08-2025) По прогнозам не лётная... Т.е. в штопор не уйти? В заплыв только, но надо приготовиться заранее - враг не дремлет.
Гость (14:34:02 25-08-2025) По прогнозам не лётная... Слова религиозного работника об отмене авиаторщины дошли до Самого Верха, оттуда ниспослана густая облачность с приличной дождливостью, а жужжать за облаками ну такое себе шоу. Галя, у нас отмена!
Пинк Флойда опять не будет? На худой конец Тейлор Свифт бы пригласили что-ли...
Гость (14:55:51 25-08-2025) Пинк Флойда опять не будет? На худой конец Тейлор Свифт бы ... Не 300 лет празднуете, обойдётесь!