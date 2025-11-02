В Туапсе обломки украинского дрона повредили жилой дом и нефтетерминал
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет
02 ноября 2025, 08:30, ИА Амител
В поселке Сосновом Туапсинского района обломки сбитого украинского беспилотника упали на многоквартирный дом. На третьем этаже здания повреждены несколько квартир, выбиты оконные стекла, сообщает Shot.
Параллельно продолжаются атаки дронов на Туапсе. Системы ПВО активно поражают воздушные цели, в том числе в районе морского порта, где ранее было зафиксировано возгорание. Также противовоздушная оборона работает в Сочи, где объявлена ракетная опасность.
По уточненным данным, обломки БПЛА повредили танкер и нефтеналивной терминал в Туапсе. На судне возник пожар, экипаж эвакуирован. Также повреждено остекление в здании железнодорожного вокзала. Пострадавших нет.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали город Орел и повредили местную ТЭЦ.
10:56:38 02-11-2025
- "По уточненным данным, обломки БПЛА повредили танкер и нефтеналивной терминал в Туапсе. На судне возник пожар, экипаж эвакуирован. Также повреждено остекление в здании железнодорожного вокзала." --------- Хорошо, что это обломки, а если бы беспилотник влетел?
12:44:57 02-11-2025
На зависть высокотехнологичные обломки! Летят точно по проложенному курсу и достигают целей. И где наши ракеты, лучшие в мире?
15:37:34 02-11-2025
Гость (12:44:57 02-11-2025) На зависть высокотехнологичные обломки! Летят точно по проло... В караганде