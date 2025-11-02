По предварительной информации, жертв и пострадавших нет

02 ноября 2025, 08:30, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В поселке Сосновом Туапсинского района обломки сбитого украинского беспилотника упали на многоквартирный дом. На третьем этаже здания повреждены несколько квартир, выбиты оконные стекла, сообщает Shot.

Параллельно продолжаются атаки дронов на Туапсе. Системы ПВО активно поражают воздушные цели, в том числе в районе морского порта, где ранее было зафиксировано возгорание. Также противовоздушная оборона работает в Сочи, где объявлена ракетная опасность.

По уточненным данным, обломки БПЛА повредили танкер и нефтеналивной терминал в Туапсе. На судне возник пожар, экипаж эвакуирован. Также повреждено остекление в здании железнодорожного вокзала. Пострадавших нет.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали город Орел и повредили местную ТЭЦ.