Общественное движение "Отцы рядом" призвало Мишустина ввести сухой закон на время СВО

По мнению инициаторов, эта мера необходима для поддержания боевого духа

12 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Общественная организация "Отцы рядом" выступила с инициативой ввести временный запрет на продажу алкоголя в России на весь период проведения специальной военной операции. С предложением глава движения Иван Курбаков обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину, пишет Life.ru.

Авторы инициативы считают, что такая мера позволит поддержать дисциплину и моральный дух, а также укрепить общественную консолидацию. В документе указывается, что в самой пьющей возрастной группе от 35 до 44 лет алкоголь регулярно употребляют 79% мужчин и 64% женщин.

«СВО – это время, требующее максимальной мобилизации всех ресурсов общества. Алкоголь ослабляет волю, снижает ответственность и дисциплину, что отражается и на боеспособности армии, и на трудовой активности граждан», – отметил Курбаков.

Кроме того, предлагается установить серьезные штрафы за нарушение запрета: до 100 тысяч рублей – для граждан и до 1 миллиона рублей – для организаций с возможностью приостановления их деятельности на срок до 90 суток. В качестве аргумента инициаторы ссылаются на исторический опыт ограничений в период Первой и Второй мировых войн.

Ранее сообщалось, что среднестатистический житель Алтайского края выпивает более восьми литров алкоголя в год.