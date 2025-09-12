Общественное движение "Отцы рядом" призвало Мишустина ввести сухой закон на время СВО
По мнению инициаторов, эта мера необходима для поддержания боевого духа
12 сентября 2025, 11:30, ИА Амител
Общественная организация "Отцы рядом" выступила с инициативой ввести временный запрет на продажу алкоголя в России на весь период проведения специальной военной операции. С предложением глава движения Иван Курбаков обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину, пишет Life.ru.
Авторы инициативы считают, что такая мера позволит поддержать дисциплину и моральный дух, а также укрепить общественную консолидацию. В документе указывается, что в самой пьющей возрастной группе от 35 до 44 лет алкоголь регулярно употребляют 79% мужчин и 64% женщин.
«СВО – это время, требующее максимальной мобилизации всех ресурсов общества. Алкоголь ослабляет волю, снижает ответственность и дисциплину, что отражается и на боеспособности армии, и на трудовой активности граждан», – отметил Курбаков.
Кроме того, предлагается установить серьезные штрафы за нарушение запрета: до 100 тысяч рублей – для граждан и до 1 миллиона рублей – для организаций с возможностью приостановления их деятельности на срок до 90 суток. В качестве аргумента инициаторы ссылаются на исторический опыт ограничений в период Первой и Второй мировых войн.
Ранее сообщалось, что среднестатистический житель Алтайского края выпивает более восьми литров алкоголя в год.
11:57:51 12-09-2025
Иван Курбаков --- Он, случаем, не брат Милонова?)
12:22:07 12-09-2025
Гость (11:57:51 12-09-2025) Иван Курбаков --- Он, случаем, не брат Милонова?) ... Это парень Милонова.
15:35:25 12-09-2025
Гость (12:22:07 12-09-2025) Это парень Милонова.... +100500
12:06:03 12-09-2025
Идиот что ли? А бюджет он из чего пополнять собирается?
12:17:08 12-09-2025
Гость (12:06:03 12-09-2025) Идиот что ли? А бюджет он из чего пополнять собирается?... Как из чего? Сумму штрафа видели?))
12:24:32 12-09-2025
Гость (12:06:03 12-09-2025) Идиот что ли? А бюджет он из чего пополнять собирается?... Так налог на прибыль уже подняли, взносы тоже, и еще поднимут. НДС ввели для упрощенцев, сейчас еще ставку поднимут. Но от акцизов они, конечно, тоже не откажутся.
12:26:33 12-09-2025
Гость (12:06:03 12-09-2025) Идиот что ли? А бюджет он из чего пополнять собирается?... Вот-вот! Горбачев тоже с сухого закона начинал, а закончил развалом страны.
12:13:21 12-09-2025
амик, вы высер каждого дуралея зачем публикуете?
про акцизы и налоги, которых прежде всего мишустин не досчитается, даже говорить не хочу.
заберите микрофон у идиотов!!!
12:19:28 12-09-2025
Чо-то мне кажется, если народу протрезветь дадут, он сплотится совсем в ином направлении.
12:19:30 12-09-2025
Значит цены на бензин поднимутся...
12:39:26 12-09-2025
Амик, спасибо за статью, комментаторы сделали мой день!
13:01:09 12-09-2025
Осень. Активизировались некоторые социальные группы.
13:39:21 12-09-2025
Страна ждала героев. Но с убедительным упорством рожала ...
15:43:06 12-09-2025
Антиалкогольная кампания 1914 г. - гибель Российской Империи в 1917 г. Последствия - гражданская война, разруха.
Антиалкогольная кампания 1985 г. - развал СССР. Последствия - тяжелейший социально-экономический кризис 1990-х.
В обоих случаях - рост потребления суррогата, наркомания.
Спасибо, больше не надо.
20:52:04 12-09-2025
чтоб оставшиеся мужики перетравились паленкой? гений