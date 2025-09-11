В Барнауле кондитера осудили за незаконное производство 4,5 тыс. литров алкоголя

Деятельность предприятия правоохранители пресекли в 2023 году

В Алтайском крае осудили 49-летнего жителя Барнаула, который незаконно произвел 4,5 тыс. литров алкогольной продукции на 3 млн рублей, сообщает региональное МВД.

Предприниматель, в 2019 году возглавлявший предприятие по изготовлению и продаже кондитерских изделий, решил производить алкоголь.

«Нанятым работникам он не сообщал о противоправном характере деятельности. В общей сложности за четыре года было изготовлено более 4,5 тыс. литров алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 38 до 95% на сумму около 3 млн рублей», – рассказали в ведомстве.

В 2023 году правоохранители пресекли деятельность предприятия. Изъяли автоматическую установку, весы, дробилку, варочные и ферментационные чаны, насос, ингредиенты, а также емкости со спиртосодержащей продукцией.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года условно.

