В Барнауле кондитера осудили за незаконное производство 4,5 тыс. литров алкоголя
Деятельность предприятия правоохранители пресекли в 2023 году
11 сентября 2025, 10:45, ИА Амител
В Алтайском крае осудили 49-летнего жителя Барнаула, который незаконно произвел 4,5 тыс. литров алкогольной продукции на 3 млн рублей, сообщает региональное МВД.
Предприниматель, в 2019 году возглавлявший предприятие по изготовлению и продаже кондитерских изделий, решил производить алкоголь.
«Нанятым работникам он не сообщал о противоправном характере деятельности. В общей сложности за четыре года было изготовлено более 4,5 тыс. литров алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 38 до 95% на сумму около 3 млн рублей», – рассказали в ведомстве.
В 2023 году правоохранители пресекли деятельность предприятия. Изъяли автоматическую установку, весы, дробилку, варочные и ферментационные чаны, насос, ингредиенты, а также емкости со спиртосодержащей продукцией.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года условно.
