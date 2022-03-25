13 беженцев с территории Украины находятся в Алтайском крае

На сегодняшний день в Алтайском крае проживают 13 человек, вынужденно покинувших территорию Украины, в том числе четверо несовершеннолетних детей и два пенсионера. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минсоцзащиты.

Все они приехали самостоятельно и в настоящее время проживают у близких родственников: в Барнауле, Бийске, Заринске, Славгороде, Первомайском и Тогульском районах.

Министерством социальной защиты Алтайского края оказывается содействие по сбору и оформлению документов для оказания прибывшим единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей. Для этого заключено соглашение с Министерством труда и социального развития Ростовской области. Вновь прибывшим открыты счета в Сбербанке России. На сегодняшний день выплату получили шесть человек, в отношении остальных документы находятся в работе.

Совместно с органами местного самоуправления, Российским Детским фондом и иными ведомствами оказывается содействие в получении медицинских полисов и СНИЛС. По мере выявления нуждаемости выдаются товары первой необходимости и продуктовые наборы, оказывается содействие в поиске подходящей работы, в устройстве детей в школы, детские сады. Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации организован приём заявлений по оформлению пенсий.