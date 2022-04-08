9 апреля барнаульцы напишут «Тотальный диктант»

9 апреля барнаульцы смогут принять участие в акции «Тотальный диктант», сообщает пресс-служба мэрии.

Желающих проверить свои знания приглашают в Алтайскую краевую научную библиотеку имени В. Я. Шишкова и в Алтайский филиал РАНХиГС. Начало — в 15:00. Необходима предварительная регистрация на сайте акции.

Автором текста «Тотального диктанта» в этом году стала писательница и поэтесса Марина Степнова («Женщины Лазаря», «Сад»). Она неоднократно была номинирована на крупные литературные премии, а её произведения перевели почти на три десятка языков.