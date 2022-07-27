Актриса из сериала «Полицейский с Рублевки» рассказала о своей поездке на Алтай

Российская актриса Татьяна Бабенкова, которая приобрела широкую известность после съёмок в сериале «Полицейский с Рублёвки», отдохнула на Алтае. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях.

Впервые она побывала в горах в прошлом году и весь год планировала возвращение. В новое путешествие девушка отправилась в одиночку на арендованном автомобиле. Бабенкова отметила, что не считает подобные туры опасными.

За время своей поездки она успела искупаться в холодной реке, пройти по горным тропам и поспать в спальном мешке.