Алтайские эксперты высказались о спецоперации РФ по денацификации Украины

Эксперты высказались о спецоперации России, которая проводится с целью денацификации и демилитаризации Украины. Так, доктор исторических наук Николай Ростов убеждён, что российские солдаты и офицеры честно и профессионально выполняют свой долг. Они нейтрализуют нависшие угрозы не только со стороны Украины, но и со стороны объединённого Запада.

«Наша российская армия, солдаты и офицеры, совместно, безусловно, с жителями и ополченцами Донецкой и Луганской народных республик — они действительно защищают нашу Россию, наше будущее. Я, поверьте, убеждён в том, что принятием решения на проведение специальной военной операции по защите народа Донбасса и по демилитаризации и денацификации Украины — не просто Украины, а проекта коллективного Запада „Антироссия“. Я думаю, что в этом плане Россия опять опередила и Запад в целом».

Николай Ростов добавил, что решение нашего президента было очень верным и своевременным. Он поддерживает российскую армию, которая не допускает, чтобы над нашей страной нависала угроза.

Председатель профсоюза «Сибирская солидарность» Андрей Маевич уверен в необходимости защиты славян от фашизма.

«Русский солдат — самый добрый солдат в мире. Это я говорю вам как офицер! Наши войска проявляют мужество, героизм, подвиг, освобождая Украину вновь от фашистской нечисти. И надо это прямо говорить, не нужно стесняться. Ведь сегодня в каждом подразделении Украины, начиная от роты и выше, три офицера-националиста. Помимо командира роты, ещё два зама командира по воспитательной работе. Сегодня все вооружённые силы Украины фактически те же самые национальные батальоны. А российская армия освобождает от фашизма наших братьев-славян», — заявил Андрей Маевич.

Опасно лишать народы возможности поддерживать свою культуру, в этом уверен заместитель председателя АРОО Центр национальной культуры «ВАЙНАХ» Иса Хасаев.

«На Украине проживает очень много народов разных национальностей. Среди них, по некоторым данным, до 35% только русскоязычного населения. Но на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что у них нет ни своих школ, ни домов культуры, ничего абсолютно. Люди не имеют возможности легально поддерживать свою культуру, свои обычаи. А мы не понаслышке знаем, что было в Азербайджане, что было в Чечне, что было в других местах.

Эта спецоперация на Украине сегодня проводится не только с точки зрения защиты населения русскоязычного: есть и другие национальности, которые тоже нуждаются в этом. Там за восемь лет политики не смогли договориться, найти общий язык и навести порядок. И видя, что невозможно решить этот вопрос мирным путём, руководство страны решилось на проведение вот этой спецоперации по разоружению бандформирований и денацификации. Мы в целом не против украинского народа, не против мирного населения. Мы не за то, чтобы военные приносили жертвы и разруху. Мы за то, чтобы мирные люди не страдали. Мы за наведение порядка, чтобы представители разных национальностей могли мирно сосуществовать, и у каждого народа была возможность поддерживать свой язык, свою культуру, свои традиции. Ради этого всё делается", — заявил заместитель председателя АРОО Центр национальной культуры «ВАЙНАХ» Иса Хасаев.