Алтайские эсеры предлагают помощь тем, кто окажется без работы из-за санкций Запада

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в Алтайском крае готова оказать юридическую помощь гражданам, которые из-за санкций могут лишиться работы. Об этом сообщает пресс-служба справороссов.

Две недели назад Россия начала спецоперацию на Украине. В ответ на это многие европейские страны, США, Канада и другие государства ввели против РФ экономические санкции. С каждым днём с отечественного рынка уходит всё больше производителей. В случае если граждане из-за санкционной политики потеряют работу, реготделение СРЗП в Алтайском крае готово оказать им юридическую помощь.

«Каждый день в новостях говорят, что с российского рынка уходят различные иностранные компании или перестают вкладывать инвестиции в них. Люди, которые могут лишиться из-за этого работы, должны знать свои трудовые права. Наши юристы расскажут гражданам о том, какие обязательства при увольнении должен выполнить работодатель, какие льготы им положены, помогут оформить необходимые документы и ответят на интересующие вопросы», — отметила депутат АКЗС, руководитель аппарата реготделения партии Евгения Боровикова.

Юридическую помощь можно получить по адресу: Барнаул, улица Деповская, 7, офис А-216. Также задать вопросы можно по телефону: 8 (3852) 50-02-56.