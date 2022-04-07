Алтайские фермеры все чаще остаются без земли из-за действующего закона и федеральных конкурентов

Фермерские хозяйства из ряда муниципалитетов Алтайского края рискуют столкнуться с проблемой обезземеливания. Недвижимость в районах всё чаще покупают крупные агрохолдинги, которые искусственно взвинчивают цену на лот. Об этой проблеме в ходе совещания по развитию АПК 6 апреля рассказал руководитель регионального Союза крестьянских (фермерских) формирований Александр Балаков.

Проблемы с переоформлением договоров аренды земель из так называемого фонда перераспределения в крае фиксируют уже не первый год. В результате местных фермеров постепенно теснят крупные федеральные холдинги. Как полагает Балаков, при сохранении этой тенденции много лет отработавшие на земле аграрии могут лишиться своего главного ресурса.

Председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований привёл в качестве примера Ребрихинский район. Здесь цена на землю из фонда перераспределения на недавнем аукционе достигла рекордных 11,5 тысячи за гектар. При этом средний показатель арендной платы по краю составляет 500 рублей за такую же площадь земли.

Сложившуюся ситуацию Александр Балаков объяснил повышенным интересом федеральных структур. Помимо ребрихинского фермера, за участок боролись агрофирма «Черемновская», холдинг «КДВ», «Барнаульский пищевик» и компания «Орбита».

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«Свой участок фермер потерял, не имея возможности конкурировать. При плате 11,6 тысячи рублей с каждого гектара надо отдать 8 центнеров зерна только за аренду», — подчеркнул абсурдность ситуации Балаков.

А между тем сроки аренды земли подходят к концу у многих фермерских хозяйств в крае. По действующему закону аграрии не вправе оставить участок за собой: муниципалитеты вынуждены объявлять открытые торги. Чаще всего конкурировать с крупными агрокомпаниями местные фермеры оказываются не в состоянии.

По словам Александра Балакова, земельный вопрос необходимо решать на краевом уровне и инициировать изменения на федеральном, чтобы не усугублять ситуацию. Так, в Земельном кодексе РФ есть положение, по которому хозяйство может получить землю в аренду без торгов, если она нужна для увеличения кормовой базы.

Депутат АКЗС Сергей Серов подтвердил, что положение у местных сельхозпроизводителей действительно неустойчивое. Решать проблему, по его мнению, нужно при помощи законодательства, выходя на федеральный уровень власти. Как заверил Серов, региональное Заксобрание готово выступить с инициативой, если ситуация в ближайшее время не поменяется в лучшую сторону.