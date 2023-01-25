Алтайские полицейские согрели замерзающих на трассе жителей Казахстана

У людей сломалась машина и они не могли самостоятельно доехать до СТО

25 января 2023, 15:06, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

В Алтайском крае помогли замерзающим на трассе людям. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

22 января на трассе Барнаул – Павловск – граница Республики Казахстан сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции лейтенант полиции Михаил Никонов и старший лейтенант полиции Юрий Бардась заметили людей, стоящих на дороге.

Оказалось, что у них сломалась машина, а добраться до СТО самостоятельно они не могли. Полицейские отогрели водителя и его пассажиров, а также помогли им отбуксировать транспорт на ремонт.