Алтайские профсоюзы предложили помочь сельским бюджетникам

Алтайские профсоюзы обратились в АКЗС с проектом закона, направленным на помощь сельским жителям, работающим в бюджетной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайского крайсовпрофа.

Отмечается, что специалисты, работающие и проживающие в сельской местности, имеют право на получение ЕДВ при условии их занятости на постоянной работе не менее 75% от нормы рабочего времени. При этом из-за процессов оптимизации многие сотрудники работают на полставки или даже на четверть ставки, что не позволяет им получать льготы.

«По данным профильных краевых министерств, в сельской местности на неполную ставку работают 2389 человек, в том числе в сфере культуры — 1628, в здравоохранении — 648, в соцобеспечении — 113 человек. При решении этой проблемы дополнительные расходы бюджета при существующем сегодня размере ЕДВ не должны превысить 2,4 млн рублей в месяц, или 28,8 млн рублей в год», — сказано в сообщении.

Профсоюзы направили в АКЗС законопроект, который позволит бюджетникам получать ЕДВ независимо от полноты ставки.

Председатель Алтайского крайсовпрофа Иван Панов отметил, что сейчас в сёлах активно строятся новые бюджетные учреждения, но работать в них будет некому, потому что большая часть сотрудников находится в предпенсионном возрасте.

Сохранение льгот позволит привлекать сотрудников на работу в сельской местности.