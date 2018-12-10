"Ангарский маньяк" получил новый пожизненный срок за убийство еще 60 женщин

Иркутский областной суд в понедельник приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего милиционера из города Ангарск Михаила Попкова, известного как "ангарский маньяк", который ранее уже был осужден пожизненно за 22 убийства женщин, сообщает "Интерфакс-Сибирь".

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Происшествия Получившего пожизненный срок "ангарского маньяка" судят еще за 60 убийств

Попков признан виновным в 60 новых убийствах и изнасилованиях женщин, а также в убийстве коллеги-милиционера в 1999 году.

"Назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, с лишением специального звания младший лейтенант милиции", — зачитал приговор судья.

Отмечается, что в 1994-2010 годах вечером и ночью из общественных мест Ангарска пропадали женщины в возрасте 17-38 лет. Впоследствии их обезображенные тела со следами сексуального насилия находили в различных районах Иркутской области.

Возле нескольких тел были обнаружены следы колес автомобиля "Нива", в связи с чем на причастность к совершению преступлений были проверены местные владельцы машин этой марки. У них взяли генетические образцы и сравнили с оставленными на телах жертв. Так удалось выйти на Попкова, который до 1998 года работал оперативным дежурным ОВД по Центральному району Ангарска.

Попкова задержали 23 июня 2012 года во Владивостоке, куда он поехал за новым автомобилем.

14 января 2015 года Иркутский облсуд признал Попкова виновным в убийстве 22 женщин и одном покушении на убийство и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Однако в колонию он отправлен не был, так как уже шло расследование по второму уголовному делу. Находясь в СИЗО, Попков написал еще более 20 явок с повинной о новых преступлениях. Он также сообщил своим сокамерникам, что у него жертв больше, чем у Чикатило, в смертном приговоре которого фигурирует 52 убийства.

Попков называл себя "чистильщиком" и утверждал, что убивал только "женщин, ведущих разгульный образ жизни".

Примечательно, что минимум три преступления Попков совершил, находясь на дежурстве и используя служебный автомобиль.

Второе дело 53-летнего Попкова поступило в суд 15 декабря 2017 года. Ему предъявлено обвинение в 60 преступлениях, жертвами которых были женщины: это убийства, покушения на убийства, изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Кроме того, Попков обвиняется в убийстве сотрудника милиции в 1999 году.