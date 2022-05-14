Бананы начали выращивать в Барнауле

В институте садоводства имени Лисавенко в Барнауле начали выращивать бананы, сообщают «Вести Алтай».

Рядом в теплице также подрастают абхазские мандарины, выращивают там и лимоны, лавр. Они хорошо прижились в Сибири, пускай и в тепличных условиях, утверждают сотрудники института.

Всю эту продукцию, в том числе и бананы, уже продают в магазине института.

Ранее сообщалось, что с полок российских магазинов могут исчезнуть бананы из Эквадора.