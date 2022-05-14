Бананы начали выращивать в Барнауле
Фрукт хорошо прижился в условиях Сибири
14 мая 2022, 16:57, Никита Черников
В институте садоводства имени Лисавенко в Барнауле начали выращивать бананы, сообщают «Вести Алтай».
Рядом в теплице также подрастают абхазские мандарины, выращивают там и лимоны, лавр. Они хорошо прижились в Сибири, пускай и в тепличных условиях, утверждают сотрудники института.
Всю эту продукцию, в том числе и бананы, уже продают в магазине института.
Ранее сообщалось, что с полок российских магазинов могут исчезнуть бананы из Эквадора.
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