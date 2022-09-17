Барнаульцы 17 сентября потратили на продуктовых ярмарках 4,3 млн рублей

Свою продукцию на площадках представили 126 предпринимателей

17 сентября 2022, 21:33, Илья Звягинцев

17 сентября в Барнауле состоялись продуктовые ярмарки, на которых жители города потратили 4,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Торговали в субботу в Научном городке, Новосиликатном, Затоне и Лебяжьем. Также ярмарки работали около ТЦ «Россия» и на территории сквера Германа Титова.

Продукцию собственного производства для горожан представили около 126 предпринимателей. Они выставили на продажу картофель, мясо птицы, свинину и говядину, овощи, яйца, мёд и молоко.

Очередная ярмарка пройдёт 24 сентября на следующих площадках:

  • проспект Ленина, 71;

  • сквер 60 лет СССР;

  • ул. 50 лет СССР, 51а;

  • пл. Народная;

  • ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

  • проспект Красноармейский, 36;

  • ул. Чайковского, 21а.

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