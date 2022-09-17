Барнаульцы 17 сентября потратили на продуктовых ярмарках 4,3 млн рублей

17 сентября в Барнауле состоялись продуктовые ярмарки, на которых жители города потратили 4,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Торговали в субботу в Научном городке, Новосиликатном, Затоне и Лебяжьем. Также ярмарки работали около ТЦ «Россия» и на территории сквера Германа Титова.

Продукцию собственного производства для горожан представили около 126 предпринимателей. Они выставили на продажу картофель, мясо птицы, свинину и говядину, овощи, яйца, мёд и молоко.

Очередная ярмарка пройдёт 24 сентября на следующих площадках: