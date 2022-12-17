Барнаульцы не дали уснувшему на улице мужчине замёрзнуть

В Барнауле люди помогли пьяному бездомному, который уснул на 28-градусном морозе.

Как рассказал очевидец в паблике «В курсе 22», мужчина лежал у порога супермаркета по адресу Красноармейский проспект, 4. Несколько парней занесли его в тамбур и вызвали скорую, чему в магазине были не рады.

«Выбежал сотрудник магазина (к слову, без формы и бейджа) — зачем, говорит, вы нам его заносите, мы его всё равно вынесем. Парень чуть не получил от тех же сердобольных граждан. Потому как на словах пять или шесть человек не могли ему объяснить, что так делать нельзя. Звонить в ППС или скорую, но не на мороз выкидывать», — рассказал горожанин, отметив, что такие случаи, со слов работника супермаркета, происходят систематически.

Добавим, что накануне подобное случилось и в Рубцовске. На одной из улиц сильно пьяному мужчине стало плохо и люди вызвали скорую, сообщала «Блогерша Рубцовск».

Кадр из видео: «Блогерша Рубцовск»