Барнаульская мэрия предупредила о возможных подтоплениях проблемных участков дорог из-за ливня
Городские и коммунальные службы готовы к оперативному устранению последствий стихии
20 августа в Барнауле ожидаются обильные осадки. Как сообщает пресс-центр мэрии, городские и коммунальные службы готовы к оперативному устранению подтоплений на проблемных участках.
Власти напомнили, что из-за дождя может затопить несколько участков дорог: на перекрёстках Попова — Павловский тракт, Антона Петрова — Северо-Западная, Антона Петрова — Островского, Антона Петрова — Малахова, на улице Юрина в районе остановки «Кардиоцентр», на улице Попова на остановке «Озёрная» и других.
Горожан попросили заранее планировать пути объезда и по возможности оставаться в непогоду дома.
В случае подтопления проезжей части, территории частного или многоквартирного дома необходимо обращаться в диспетчерские службы районов города:
Железнодорожный район — 62-56-95;
Индустриальный район — 47-51-83;
Ленинский район — 54-44-49;
Октябрьский район — 24-74-98;
Центральный район — 63-08-25.
Единая дежурная диспетчерская служба города — 29-91-88.