Барнаульская мэрия предупредила о возможных подтоплениях проблемных участков дорог из-за ливня

20 августа в Барнауле ожидаются обильные осадки. Как сообщает пресс-центр мэрии, городские и коммунальные службы готовы к оперативному устранению подтоплений на проблемных участках.

Власти напомнили, что из-за дождя может затопить несколько участков дорог: на перекрёстках Попова — Павловский тракт, Антона Петрова — Северо-Западная, Антона Петрова — Островского, Антона Петрова — Малахова, на улице Юрина в районе остановки «Кардиоцентр», на улице Попова на остановке «Озёрная» и других.

Горожан попросили заранее планировать пути объезда и по возможности оставаться в непогоду дома.

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Общество Машины тонут, а людей уносит течением. Барнаул затопило после проливного дождя

В случае подтопления проезжей части, территории частного или многоквартирного дома необходимо обращаться в диспетчерские службы районов города: