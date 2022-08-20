Барнаульская мэрия предупредила о возможных подтоплениях проблемных участков дорог из-за ливня

Городские и коммунальные службы готовы к оперативному устранению последствий стихии

20 августа 2022, 13:55

20 августа в Барнауле ожидаются обильные осадки. Как сообщает пресс-центр мэрии, городские и коммунальные службы готовы к оперативному устранению подтоплений на проблемных участках.

Власти напомнили, что из-за дождя может затопить несколько участков дорог: на перекрёстках Попова — Павловский тракт, Антона Петрова — Северо-Западная, Антона Петрова — Островского, Антона Петрова — Малахова, на улице Юрина в районе остановки «Кардиоцентр», на улице Попова на остановке «Озёрная» и других.

Горожан попросили заранее планировать пути объезда и по возможности оставаться в непогоду дома.

Машины тонут, а людей уносит течением. Барнаул затопило после проливного дождя

Машины тонут, а людей уносит течением. Барнаул затопило после проливного дождя

В случае подтопления проезжей части, территории частного или многоквартирного дома необходимо обращаться в диспетчерские службы районов города:

  • Железнодорожный район — 62-56-95;

  • Индустриальный район — 47-51-83;

  • Ленинский район — 54-44-49;

  • Октябрьский район — 24-74-98;

  • Центральный район — 63-08-25.

  • Единая дежурная диспетчерская служба города — 29-91-88.

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