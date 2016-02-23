Батончики Mars и Snickers отзывают в Германии из-за пластика внутри них

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Американский производитель шоколадных батончиков Mars и Snickers отзывает свою продукцию в Германии из-за найденного в ней пластика, сообщает ТАСС.

"Мы хотим избежать употребления бракованных продуктов покупателями", - заявили в компании.

Уточняется, что среди некачественной продукции также оказался шоколад Milky Way Minis и Milky Way Miniatures и некоторые наборы конфет Celebrations. Срок годности отзываемой продукции от 19 июня 2016 года до 8 января 2017 года.

"Газета" напоминает, что в 2014 году производящее напитки подразделение компании Mars - Mars Chocolate Drinks & Treats - уже отзывало продукцию в Гемрании, Нидерландах и Франции. Тогда причиной стало возможное наличие в них бацилл.