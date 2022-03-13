BCAA приостановило сертификаты годности российских авиакомпаний
Ведомство больше не будет осуществлять надзор за российскими воздушными судами
Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты лётной годности авиакомпаний из России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Почти все иностранные самолёты, которые принадлежат российским фирмам, зарегистрированы на Бермудах или в Ирландии. После приостановки действия сертификатов ведомство потеряло возможность вести за ними надзор.
«Для любого воздушного судна, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года (02:59 мск 13 марта), временное приостановление вступает в силу сразу после посадки», — сказано в пресс-релизе.
Напомним, Госдума разработала закон по поддержке транспортной отрасли, по которому российские компании смогут самостоятельно выдавать своим самолётам сертификаты годности.