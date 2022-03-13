BCAA приостановило сертификаты годности российских авиакомпаний

Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты лётной годности авиакомпаний из России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Почти все иностранные самолёты, которые принадлежат российским фирмам, зарегистрированы на Бермудах или в Ирландии. После приостановки действия сертификатов ведомство потеряло возможность вести за ними надзор.

«Для любого воздушного судна, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года (02:59 мск 13 марта), временное приостановление вступает в силу сразу после посадки», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, Госдума разработала закон по поддержке транспортной отрасли, по которому российские компании смогут самостоятельно выдавать своим самолётам сертификаты годности.