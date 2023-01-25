Более 140 единиц техники задействовано в уборке улиц в Барнауле
Главной задачей дорожников является обработка проезжей части песко-соляной смесью
25 января 2023, 13:01, ИА Амител
Фото: пресс-служба мэрии
Днём 25 января в уборке улиц в Барнауле задействовано более 140 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
"Главной задачей является обработка проезжей части песко-соляной смесью для устранения образовавшегося снежного наста с последующим прометанием дорог от снега", – сказано в сообщении.
Также усилена работа по уборке тротуаров.
Отмечается, что снег вывозят с автобусных остановок и тротуаров, задействовано 124 дорожных рабочих.
В ночь на 25 января для посыпки проезжей части использовали 191 тонну песко-соляной смеси.
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