Более 140 единиц техники задействовано в уборке улиц в Барнауле

Главной задачей дорожников является обработка проезжей части песко-соляной смесью

25 января 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии

Днём 25 января в уборке улиц в Барнауле задействовано более 140 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Главной задачей является обработка проезжей части песко-соляной смесью для устранения образовавшегося снежного наста с последующим прометанием дорог от снега", – сказано в сообщении.

Также усилена работа по уборке тротуаров.

Отмечается, что снег вывозят с автобусных остановок и тротуаров, задействовано 124 дорожных рабочих.

В ночь на 25 января для посыпки проезжей части использовали 191 тонну песко-соляной смеси.