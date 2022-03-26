Более 350 млн рублей направили на привлечение медиков в Алтайском крае

В Алтайском крае в рамках нацпроекта «Здравоохранение» начали реализацию плана по укомплектованию больниц и поликлиник кадрами, который ранее утвердил губернатор Виктор Томенко. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, на его реализацию в 2022 году направили 350 млн рублей, из которых 215,5 млн — из краевого бюджета.

План состоит из двух частей: способов привлечения медиков и мер по закреплению специалистов. Наиболее финансово затратным мероприятием станет компенсация на обучение по программам ординатуры и специалитета. Также в расходах запланировали почти 45 млн рублей на ежемесячную выплату фельдшерам, участковым педиатрам и терапевтам, которые устроились на работу за шесть месяцев после получения допуска к профессиональной деятельности.

В проекте также предусмотрели выплаты наставникам молодых специалистов и специалистам особо востребованных специальностей межрайонных медцентров за разъездной характер работы.